Κλιμακώνει με Καναδά ο Τραμπ: Σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το όνομα της Λίμνης Οντάριο

Η απειλή Τραμπ να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο έρχεται μετά την αλλαγή του ονόματος του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής πέρυσι.

Το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής», εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά.

«Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η Λίμνη Οντάριο, συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο υπουργός Εμπορίου του Καναδά Ντομινίκ ΛεΜπλάν δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε του προέδρου ούτε των υπουργών της κυβέρνησης του», δήλωσε ο ΛεΜπλάν σε συνέντευξή του στο CNBC.

Η απειλή Τραμπ να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο έρχεται μετά την αλλαγή του ονόματος του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής πέρυσι.