Πολιτική | Διεθνή Νέα

Κλιμακώνει την ένταση με Καναδά ο Τραμπ - Στο στόχαστρό του η Λίμνη Οντάριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κλιμακώνει με Καναδά ο Τραμπ: Σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το όνομα της Λίμνης Οντάριο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η απειλή Τραμπ να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο έρχεται μετά την αλλαγή του ονόματος του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής πέρυσι.

Το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής», εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά.

«Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η Λίμνη Οντάριο, συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο υπουργός Εμπορίου του Καναδά Ντομινίκ ΛεΜπλάν δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε του προέδρου ούτε των υπουργών της κυβέρνησης του», δήλωσε ο ΛεΜπλάν σε συνέντευξή του στο CNBC.

Η απειλή Τραμπ να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο έρχεται μετά την αλλαγή του ονόματος του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής πέρυσι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πού θα κριθεί το deal για την πώληση της Evergood

Στα 1.404 ευρώ ο μέσος μισθός τον Ιανουάριο - Αυξήθηκε κατά 3,38% μέσα σε ένα έτος

Κρυπτονομίσματα: Το φορολογικό κενό «μπλοκάρει» τα κέρδη των επενδυτών

tags:
Καναδάς
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Δασμοί
Εμπορικός Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider