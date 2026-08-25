Ευρωαγορές: Ανοδικά καθώς «οικονομική D-Day» κατά του Ιράν αποδείχθηκε πιο ήπια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,35% στις 656,48 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,15% στις 6.457 μονάδες.

Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν ότι το νέο πακέτο αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν ήταν ηπιότερο από ό,τι αρχικά ανέμεναν. Παράλληλα, η πτώση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, με τις μετοχές υγείας και βιομηχανίας να δίνουν τη μεγαλύτερη ώθηση στην αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,35% στις 656,48 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,15% στις 6.457 μονάδες.

Οι μετοχές της υγείας σημείωσαν άνοδο 1,2% με ώθηση από τη Novo Nordisk που ενισχύθηκε κατά 2,9%, μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου της από τη JPMorgan ενώ η ανταγωνίστρια Zealand Pharma σημείωσε επίσης άνοδο 5,6%.

Επιπλέον, ο βιομηχανικός κλάδος κατέγραψε κέρδη 1,1%, με «πρωταγωνίστρια» τη Melrose Industries, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 10,4%, μετά από ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος για επαναφορά της GKN Aerospace σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιήθηκε 0,68% στις 26.285 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,16% στις 8.439 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κέρδισε 0,34% στις 10.886 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε με +0,34% στις 52.720 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 διολίσθησε 0,21% στις 20.056 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, η οικονομία της Γερμανίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με ώθηση από την ευρύτερη ανάκαμψη που τροφοδοτήθηκε από τα πολλά δισ. ευρώ σε δαπάνες για άμυνα και υποδομές. Σε τριμηνιαία βάση, το γερμανικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε 0,3%, υπερβαίνοντας την προκαταρκτική εκτίμηση του 0,2%.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να κόψει από την Τεχεράνη «όλους τους οικονομικούς πόρους», προειδοποιώντας χώρες που συνεχίζουν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ομιλία του επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.