Στα 1.404 ευρώ ο μέσος μισθός τον Ιανουάριο - Αυξήθηκε κατά 3,38% μέσα σε ένα έτος

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 1.075,95 ευρώ, δηλαδή στο 71,99% του ποσού που προσφέρουν όσες έχουν πάνω από 10 υπαλλήλους (1.494,62 ευρώ).

Στα 1.404,79 ευρώ (μεικτά) διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο, συγκλίνοντας με την κυβερνητική δέσμευση για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ το 2027. Μέσα στον χρόνο που μεσολαβεί προβλέπεται να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση αποδοχών κυρίως μέσω:

της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού (που θα είναι «γενναία» λόγω του εκλογικού 2027)

(που θα είναι «γενναία» λόγω του εκλογικού 2027) την ωρίμανσης της Κοινωνικής Συμφωνίας που αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων με μισθολογικές αυξήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,38% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 12,47%, μέσα σε διάστημα ενός έτους (1/2025-1/2026).

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 1.075,95 ευρώ, δηλαδή στο 71,99% του μισθού που προσφέρουν οι επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς (1.494,62 ευρώ).

Επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους

Επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 εργαζόμενους

Στη μερική απασχόληση ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 553,33 ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, ενώ ο αριθμός των part time εργαζόμενων μειώθηκε μέσα σε διάστημα ενός έτους από 631.766 σε 578.344 ασφαλισμένους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ στην πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών αντιστοιχεί μόλις στο 89,63% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, στη μερική απασχόληση το χάσμα αυτό δεν υπάρχει.

Ποιοι κλάδοι είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,29% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 13,08% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 12,04% στην «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» και το 6,53% των ασφαλισμένων απασχολείται στις «Κατασκευές».

Οι ασφαλισμένοι με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται κυρίως στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο». Ειδικά οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας εργάζονται στις «Κατασκευές», σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», και στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι οι «Υπάλληλοι Γραφείου» (απασχολείται το 25,09% του συνόλου των ασφαλισμένων).

Το 27,57% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 19,99% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές», ενώ το 11,69% είναι «Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες επαγγέλματα».

Το 31,98% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται ως «Υπάλληλοι Γραφείου», το 22,18% ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και το 18,73% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (50,94%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», όπως εξάλλου και οι υπόλοιποι αλλοδαποί ασφαλισμένοι (σε ποσοστό 43,62%)

25 έως 49 ετών η πλειοψηφία των εργαζόμενων

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου» που υποβλήθηκαν για τον Ιανουάριο του 2026 προκύπτουν τα εξής στοιχεία: