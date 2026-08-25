Ομάν και Ιράν συζητούν για έναν «προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας» μέσω του Ορμούζ και για αποναρκοθέτηση

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτό το προτεινόμενο πλαίσιο για την επανέναρξη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ένα νέο πλαίσιο για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συζήτησαν την Τρίτη το Ιράν και το Ομάν, με το σχέδιο να προβλέπει τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου και κοινή επιχείρηση αποναρκοθέτησης του στρατηγικού περάσματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, βρέθηκε στην Τεχεράνη, όπου είχε συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, στο πλαίσιο των προσπαθειών των δύο χωρών να βρεθεί πρακτική λύση για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών, οι υπουργοί εξέτασαν ένα «σταδιακό πλαίσιο», το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει εφαρμόσιμη βάση για την επόμενη ημέρα στα Στενά, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή.

Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και την υλοποίηση κοινού προγράμματος για την εκκαθάριση των ναρκών.

Οι συνομιλίες, πάντως, δεν σταματούν εδώ. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις με στόχο τη διαμόρφωση ενός μόνιμου διαδρόμου ναυσιπλοΐας, αλλά και των μελλοντικών ρυθμίσεων για τη διαχείριση των Στενών.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών και διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών ναυσιπλοΐας και ασφάλειας.

Οι δύο χώρες υπογράμμισαν παράλληλα την ανάγκη να συμμετάσχουν στις συζητήσεις και άλλα κράτη της περιοχής που βρέχονται από τα νερά του Κόλπου, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους κρισιμότερους θαλάσσιους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές ροές.