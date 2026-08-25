Πέθανε η Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

Η Πάρτον είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αναγνωρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί.

Μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή, αλλά και για τον πολιτισμό, είναι η απώλεια της βασίλισσας της κάντρι μουσικής-και μεγάλης φιλανθρώπου- Ντόλυ Πάρτον.

Από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες στις ΗΠΑ

Η Ντόλυ Πάρτον που πέθανε σε ηλικία 80 ετών όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά της, δεν ήταν απλά η βασίλισσα κάντρι μουσικής. Ήταν τραγουδίστρια, συνθέτης, μεγάλη φιλάνθρωπος που βοήθησε να μορφωθούν εκατομμύρια παιδιά και υπήρξε η πιο αγαπητή προσωπικότητα σε ολόκληρη την Αμερική.

Για πολλούς ήτανε και η απόλυτη ενσάρκωση του αμερικάνικου ονείρου, με πρόσφατες δημοσκοπήσεις να την κατατάσσουν στην κορυφή των πιο δημοφιλών δημόσιων προσώπων στις ΗΠΑ. Ο κόσμος την λάτρεψε πέρα από τα όρια της μουσικής για το φιλανθρωπικό της έργο και την αυθεντικότητά της, αυτήν την ξεχωριστή πληθωρική προσωπικότητα που με μεγάλη διακριτικότητα πάλευε να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο και πιο ισότιμο

Η σημαντική φιλανθρωπική της δράση

Ο κύριος φιλανθρωπικός οργανισμός της Ντόλι Πάρτον είναι το Ίδρυμα «The Dollywood Foundation», με πιο γνωστό πρόγραμμά του τη Dolly Parton's Imagination Library. Πρόκειται για μια διεθνή βιβλιοθήκη, που προσφέρει δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά ενισχύοντας την μόρφωση τους.

Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα που φέρει το όνομά της δημιουργήθηκε το 1988 από την ίδια την Ντόλι Πάρτον στο Τενεσί, αρχικά με στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής (δηλαδή της εγκατάλειψης του σχολείου ) στις ΗΠΑ. Πέντε χρόνια μετά, το 1995 η τραγουδίστρια συνθέτης και καλλιτέχνης ίδρυσε τη Dolly Parton's Imagination Library, ένα πρόγραμμα που στέλνει δωρεάν βιβλία κάθε μήνα σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών. Η Ντόλυ Πάρτον ξεκίνησε τη συγκεκριμένη δράση επειδή ο πατέρας της δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει. Θέλησε λοιπόν με την βιβλιοθήκη να προσελκύσει τα παιδιά στη μάθηση από μικρή ηλικία. Η δράση του ιδρύματος και η προσφορά των δωρεάν βιβλίων από την βιβλιοθήκη εκτείνεται πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλες χώρες, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν και να μην εγκαταλείψουν την εκπαίδευση.

Το ίδρυμα Dollywood προσφέρει επίσης βοήθεια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όταν συμβαίνει κάποια καταστροφή για παράδειγμα πυρκαγιές, πλημμύρες ή τυφώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά το 2016 στήριξε τις οικογένειες που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές στις ΗΠΑ.

Συνθέτης του εμβληματικού τραγουδιού I will always love you

Πολύς κόσμος δεν γνωρίζει πως η εμβληματική μπαλάντα «I will always love you», που συνόδεψε τους τίτλους τέλους της διάσημης ταινίας «Ο σωματοφύλακας» με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Κόστνερ είναι τραγούδι το οποίο έγραψε και τραγούδησε πρώτη η Ντόλυ Πάρτον.

Η βασίλισσα της κάντρι έγραψε αυτό το τραγούδι το 1973, ως ένα επαγγελματικό «αντίο» στον μέντορά της, Πόρτερ Γουάγκονερ και το κυκλοφόρησε το 1974, οπότε έγινε μεγάλη κάντρι επιτυχία. Η Γουίτνεϊ Χιούστον το τραγούδησε ξανά το 1992 για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας» και το έκανε παγκόσμια επιτυχία.

Φωτογραφία: @associatedpress