Ρωσία: Το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA αναχώρησε από τη Μόσχα

Το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ αναχώρησε από τη Μόσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων Flightradar24.

Το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ αναχώρησε από τη Μόσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων Flightradar24.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Νωρίτερα σήμερα, αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ έφθασε στη Ρωσία για συναντήσεις στη Μόσχα, αν και ο σκοπός της εν λόγω επίσκεψης δεν αποκαλύφθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ