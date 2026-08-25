SpaceX: Επένδυση 100 δισ. δολαρίων για νέα βάση εκτόξευσης στη Λουιζιάνα

Μια νέα βάση εκτόξευσης για το Starship, ύψους 100 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να κατασκευάσει η SpaceX στη νότια ακτή της Λουιζιάνα.

Μια νέα βάση εκτόξευσης για το Starship, ύψους 100 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να κατασκευάσει η SpaceX στη νότια ακτή της Λουιζιάνα, διευρύνοντας σημαντικά τις υποδομές για τον πύραυλο που βρίσκεται στο επίκεντρο των μελλοντικών σχεδίων της εταιρείας.

Τα σχέδια ανακοίνωσαν την Τρίτη ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, και στελέχη της SpaceX. Η εγκατάσταση θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 500.000 στρεμμάτων στην παράκτια περιοχή Pecan Island.

Πρόκειται για την τρίτη πιθανή τοποθεσία εκτόξευσης του Starship. Σήμερα η SpaceX κατασκευάζει και εκτοξεύει το όχημα κυρίως από το Νότιο Τέξας, ενώ αναπτύσσει δεύτερη βάση στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Ο Έλον Μασκ έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο το Starship να πραγματοποιεί αρκετές εκτοξεύσεις ημερησίως. Οι πολλές βάσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη SpaceX να αυξήσει σημαντικά τη συχνότητα των αποστολών, αν και το Starship έχει πραγματοποιήσει μόλις δύο εκτοξεύσεις φέτος.

Η τοποθεσία στη Λουιζιάνα θα επιτρέπει εκτοξεύσεις προς νότο, πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού, διευκολύνοντας την τοποθέτηση δορυφόρων σε σχεδόν πολικές τροχιές. Αυτό αποτελεί κρίσιμο κομμάτι του σχεδίου της SpaceX για τη δημιουργία ενός τεράστιου δικτύου έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων-data centers.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολιτείας, το project προβλέπει πέντε συγκροτήματα εκτόξευσης με δύο εξέδρες το καθένα, εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές επεξεργασίας οχημάτων και κατοικίες για εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Το Starship προορίζεται επίσης να μεταφέρει μεγαλύτερους δορυφόρους Starlink, να υποστηρίξει τροχιακά data centers ακόμη και από το 2027 και να μεταφέρει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης για τη NASA από το 2028.