Ο Ραντβίνσκι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουκρανία και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, «έφυγε» στις 23 Μαρτίου και η εταιρεία ανήκει πλέον στη γυναίκα του, Κέιτι Τσουντνόφσκι.

Μερίσματα πάνω από 700 εκατ. δολάρια έλαβε πριν από τον θάνατό του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι, που άφησε την τελευταία του ανάσα στα τέλη Μαρτίου σε ηλικία 43 ετών.

Η Fenix ​​International, η βρετανική εταιρεία που κατέχει την πλατφόρμα ενηλίκων, είχε κέρδη προ φόρων 714 εκατ. δολαρίων πέρυσι, που ισοδυναμεί με αύξηση 5% από το 2024 και κατέβαλε μερίσματα ύψους 535 εκατ. δολαρίων στις 30 Νοεμβρίου 2025, με πρόσθετες πληρωμές 174 εκατ. δολαρίων από τότε μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2026 στον Ραντβίνσκι.

Η OnlyFans απασχολεί μόνο 47 άτομα και σύμφωνα με το BBC, οι εταιρείες με τόσο υψηλά κέρδη σπάνια έχουν τόσο μικρό προσωπικό: για παράδειγμα, ο βρετανικός γίγαντας λιανικής Marks and Spencer, ο οποίος απασχολεί πάνω από 65.000 εργαζόμενους, είχε κέρδη 710 εκατ. δολαρίων πέρυσι.

Ο Ραντβίνσκι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουκρανία και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, «έφυγε» φέτος και η εταιρεία ανήκει πλέον στη γυναίκα του, Κέιτι Τσουντνόφσκι. Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας, με μακρά διαδρομή στον χώρο του λογισμικού και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, εξαγόρασε τη μητρική εταιρεία του OF το 2018 από τους ιδρυτές της, Tιμ και Γκάι Στόουκλεϊ.

Το OnlyFans εκτινάχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, τοποθετώντας τον Ραντβίνσκι στην ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes μόλις τρία χρόνια αργότερα.

Ο ιστότοπος είχε 132 εκατ. συνδρομητές επί πληρωμή και 2,5 εκατ. ενεργούς δημιουργούς το 2025 και σε αντάλλαγμα για τη φιλοξενία του υλικού, το OnlyFans λαμβάνει μερίδιο 20% όλων των πληρωμών.

Η Κέιλι Μπλερ, διευθύνουσα σύμβουλος του OnlyFans, υπογράμμισε ότι η εταιρεία είχε πληρώσει πάνω από 30 δισ. δολάρια σε content creators από την έναρξή της πριν από μια δεκαετία.

«Το OnlyFans παρέχει πραγματικές ευκαιρίες σε πραγματικούς ανθρώπους δημιουργώντας έναν ασφαλή, ρυθμιζόμενο χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν έσοδα από το περιεχόμενό τους με μια παγκόσμια βάση θαυμαστών», πρόσθεσε.

«Ως επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε επίσης συμβάλει σημαντικά στη βρετανική οικονομία, πληρώνοντας πάνω από 650 εκατ. δολάρια σε φόρους από το 2016 μέχρι σήμερα» κατέληξε η CEO.