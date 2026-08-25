ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ανακαλέσει έως και 200.000 βίζες

Στην ανάκληση έως και 200.000 θεωρήσεων εισόδου που έχουν χορηγηθεί σε αλλοδαπούς ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Λευκός Οίκος, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη μαζική ανάκληση βίζας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στην ανάκληση έως και 200.000 θεωρήσεων εισόδου που έχουν χορηγηθεί σε αλλοδαπούς ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Λευκός Οίκος, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη μαζική ανάκληση βίζας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το μέτρο αναμένεται να αφορά κυρίως αλλοδαπούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ με βίζα βραχυχρόνιας παραμονής και στη συνέχεια υπέβαλαν αίτηση ασύλου, εντείνοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τον αριθμό των ξένων πολιτών που διαμένουν στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Tommy Pigot δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη σταδιακή ακύρωση των συγκεκριμένων θεωρήσεων. Όπως υποστήριξε, η απόκτηση βίζας με σκοπό τη μετέπειτα υποβολή αίτησης ασύλου συνιστά απάτη και αποτελεί λόγο ανάκλησής της.

Η κίνηση ενδέχεται να διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων. Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι μια εκκρεμής αίτηση ασύλου δεν προστατεύει αυτομάτως έναν αλλοδαπό από τη σύλληψη.

Οι συλλήψεις έχουν ήδη αυξηθεί. Τον Ιούλιο οι πράκτορές της ICE πραγματοποίησαν σχεδόν 50.000 συλλήψεις, αριθμό-ρεκόρ για τη σημερινή κυβέρνηση Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό μεταναστευτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με τεράστιο όγκο εκκρεμών υποθέσεων. Στην Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης εκκρεμούν περίπου 1,4 εκατομμύρια αιτήσεις ασύλου, ενώ τα ομοσπονδιακά δικαστήρια μετανάστευσης έχουν συσσωρεύσει περίπου 3,1 εκατομμύρια υποθέσεις, εκ των οποίων έως 2,3 εκατομμύρια αφορούν αιτήματα ασύλου.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να προκαλέσει και νέες νομικές προσφυγές κατά της κυβέρνησης.