Banco BPM: «Η πρόταση εξαγοράς της Monte dei Paschi δεν περιλαμβάνει premium»

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έλαβε γνώση της προσφοράς της Monte Paschi, η οποία δεν είχε «συμφωνηθεί εκ των προτέρων», όπως ανέφερε η Banco BPM.

Επιφυλακτική εμφανίζεται η Banco BPM για την πρόταση εξαγοράς από την Monte dei Paschi di Siena αναφέροντας πως το προσφερόμενο τίμημα είναι ουσιαστικά αντίστοιχο με την τρέχουσα αποτίμησή της στην αγορά.

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έλαβε γνώση της προσφοράς της Monte Paschi, η οποία δεν είχε «συμφωνηθεί εκ των προτέρων», όπως ανέφερε η Banco BPM.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η προσφορά «δεν αναγνωρίζει premium» στους μετόχους της.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Monte dei Paschi πρότεινε να εξαγοράσει την Banco BPM και την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας Banca Generali SpA, αποτιμώντας τις σε 25,3 δισ. ευρώ και 8,7 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, με βάση τις τιμές των μετοχών στις 19 Αυγούστου. Η αποτίμηση ήταν περίπου ίση με την χρηματιστηριακή αξία της Banco BPM εκείνη την περίοδο, ενώ η προσφορά για την Banca Generali περιελάμβανε premium που εκτιμάται στο 10%.

To deal θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ιταλία και πιθανότατα θα ακύρωνε την πρόταση εξαγοράς της Intesa Sanpaolo για την ίδια την Monte dei Paschi.

Υπό την ηγεσία του Τζιουσέπε Καστάνια, η Banco BPM είχε προηγουμένως προτείνει στη Monte dei Paschi την ιδέα μιας συγχώνευσης μεταξύ ίσων εταιρειών, αλλά απέσυρε το σχέδιο.

«Η πρόταση εξαγοράς που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η Monte dei Paschi είναι δομικά διαφορετική από τη συναλλαγή που είχε προτείνει η Banco BPM, καθώς θα συνιστούσε εξαγορά και όχι συγχώνευση μεταξύ των δύο τραπεζών», ανέφερε η Banco BPM.

Ανακοίνωσε ακόμη ότι το ΔΣ της «θα προβεί στη δική του αξιολόγηση της προσφοράς και θα δημοσιοποιήσει τις σχετικές αποφάσεις εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία».

Η γαλλική Credit Agricole, που αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Banco BPM με ποσοστό λίγο κάτω από 30%, έχει ήδη δηλώσει ότι θα επιδιώξει να προστατεύσει τα συμφέροντά της σε οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά την ιταλική τράπεζα. Έχει επίσης εκφράσει προτίμηση για συγχώνευση των δραστηριοτήτων της στην Ιταλία με την Banco BPM.