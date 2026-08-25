Ισραήλ: «Παραμένει βασικός στόχος η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς»

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ δεσμεύτηκε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους έως ότου επιτευχθεί ο στόχος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ δεσμεύτηκε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και του αφοπλισμού της Χαμάς, την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση του σχεδίου τους για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν εγκαταλείπουμε τον βασικό στόχο: την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, με όλα τα απαραίτητα μέσα», τόνισε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, έπειτα από τα φονικά πλήγματα των προηγούμενων ημερών που είχαν στόχο - σύμφωνα με τις IDF - μέλη της Χαμάς.

Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως ο ισραηλινός στρατός θα εξακολουθήσει να κυνηγά τους υπαίτιους για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Συνεχίζουμε να ενεργούμε μεθοδικά για να πλήξουμε τη Χαμάς και τους ηγέτες της», είπε ο αντιστράτηγος Ζαμίρ. «Όλοι όσοι συμμετείχαν στη σφαγή (της 7ης Οκτωβρίου 2023) θα ζουν ως φυγάδες μέχρι να εξοντωθούν», τόνισε επίσης, κάνοντας λόγο για μια «μακροπρόθεσμη αποστολή».

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της.

Η Χαμάς ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου πως δέχεται τον αμερικανικό οδικό χάρτη ο οποίος προβλέπει τον αφοπλισμό του κινήματος και την σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων που κατέχουν το 60% της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον απέρριψε, απαιτώντας πλήρη και επαληθεύσιμο αφοπλισμό της Χαμάς προτού υπάρξει οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ έχει μειώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας κατόπιν αμερικανικών πιέσεων.

Ύστερα από συνάντησή του με τον Νετανιάχου, ο αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ εξέφρασε στις 18 Αυγούστου την ελπίδα πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αναθέσουν σε αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Κούσνερ διευκρίνισε πάντως ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν «να περιορίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι επικείμενων απειλών» στη Γάζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.288 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει έξι απώλειες στη Γάζα: πέντε στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ