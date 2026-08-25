Φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν πλέον 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Τελευταία ενημέρωση 18:25

Σημαντικά ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Στο μέτωπο βρίσκονται πλέον 80 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Σαλαμίνας έχει κινητοποιήσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι, μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Ακτή Καραϊσκάκη λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) της Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».