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Μικρές απώλειες για τον χρυσό αναμένοντας τον PCE

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Μικρές απώλειες για τον χρυσό αναμένοντας τον PCE
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε κατά 0,1% στα 4.467,03 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά τα 4.696,18 δολάρια στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Μαΐου.

Σταθεροποιήθηκε την Τρίτη η τιμή του χρυσού μετά το υψηλό τριών και πλέον μηνών με τους επενδυτές να αναμένουν νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ μέσα στην εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε κατά 0,1% στα 4.467,03 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά τα 4.696,18 δολάρια στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Μαΐου, ενώ τα futures του χρυσού διαμορφώθηκαν χαμηλότερα κατά 0,1% στα 4.694,5 δολάρια ανά ουγγιά.

«Πιστεύω ότι πρόκειται απλώς για μια απώλεια της δυναμικής. Αν μη τι άλλο, πιθανότατα μπορούμε να το αποδώσουμε στο γεγονός ότι ο χρυσός πλησιάζει ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης, γύρω στα 4.700 δολάρια», δήλωσε ο Bart Melek, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στην έκθεση για τον δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) των ΗΠΑ για τον Ιούλιο, η οποία θα δημοσιευθεί την Τετάρτη, καθώς και στις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ την Παρασκεύη αναζητώντας ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι έχασε 0,1% στα 68,86 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 1,2% στα 1.854,47 δολάρια και το παλλάδιο κατέγραψε απώλειες 1,8% στα 1.332,43 δολάρια.

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