Θετικά πρόσημα στη Wall Street με στήριξη ομόλογα και πετρέλαιο

Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα στοιχεία που αναμένονται την Τετάρτη για τον PCE από κοινού με τα κρίσιμα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia.

Με θετικά πρόσημα κινούνται την Τρίτη οι δείκτες στη Wall Street λαμβάνοντας στήριξη από την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αλλά και από την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,08% στις 53.459 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,4% στις 7.683 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ισχυροποιείται κατά 0,84% στις 26.193 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα κρίσιμα για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia που αναμένονται την Τετάρτη μετά το «καμπανάκι». Η AMD και η Micron Technology ενισχύονται περίπου 3% έκαστη, η Intel σημειώνει άνοδο άνω του 2%, ενώ η Nvidia κινείται υψηλότερα κατά πάνω από 1%.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του επικεφαλής της Fed στο Τζάκσον Χολ που θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για τις αγορές.

Η αποκλιμάκωση στην αγορά ομολόγων, που πυροδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από δημοσίευμα του CNBC που ανέφερε ότι το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει μέρος του General Account (TGA), που πλησιάζει το 1 τρισ. δολάρια, για να χρηματοδοτήσει τις αυξημένες επαναγορές κρατικών ομολόγων συνεχίζεται, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να υποχωρεί στο 4,658%.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν με απώλειες λόγω των πιέσεων στις μετοχές τσιπ, που συνδέονται με τις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων των μετοχών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, η ανακοίνωση των νέων αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν αλλά και η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με τον Καναδά με δασμούς 50% σε αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και χάλυβα από την 1η Ιανουαρίου 2027, επιβάρυναν περαιτέρω το επενδυτικό ηθικό.