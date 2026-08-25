Ο Καναδάς απαντά «δολάριο προς δολάριο» στον Τραμπ: Δασμοί έως 50% στις αμερικανικές εισαγωγές

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και αφορούν περίπου 700 προϊόντα από τις ΗΠΑ.

Ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα που αντιστοιχούν «δολάριο προς δολάριο» σε εκείνους που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ο Καναδάς, καθώς ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων κλιμακώνεται.

Ειδικότερα, ο Καναδάς θα διπλασιάσει τις υφιστάμενες επιβαρύνσεις σε αμερικανικά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, στο 50%. Νέες επιβαρύνσεις 50% θα επιβληθούν επίσης σε έπιπλα, ρούχα και ενδύματα αμερικανικής προέλευσης, καθώς και σε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, smartphones και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Συνολικά, οι ανταποδοτικοί δασμοί θα αφορούν αμερικανικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στην αξία των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ στα καναδικά προϊόντα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 6% των εισαγωγών αγαθών του Καναδά από τις ΗΠΑ πέρυσι.

Άλλα αμερικανικά προϊόντα, όπως οικιακές συσκευές, τυρί, ψάρια, θαλασσινά και ορισμένα παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, θα επιβαρυνθούν με δασμό 25%. Επιπλέον, προβλέπεται δασμός 15% σε μία σειρά μηχανημάτων, βιομηχανικών εργαλείων και αγροτικού εξοπλισμού που προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και αφορούν περίπου 700 προϊόντα από τις ΗΠΑ.

«Ο Καναδάς είναι ενωμένος στην απάντησή του στην άνευ προηγουμένου πρόκληση που θέτει ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν. «Είναι μια άνευ προηγουμένου πρόκληση, αλλά ο Καναδάς θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ απέναντι στον Τραμπ ο οποίος πριν ένα χρόνο είχε άρει πολλούς από τους ανταποδοτικούς δασμούς του Καναδά σε αμερικανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις σχέσεις και να οδηγήσει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, είχε προχωρήσει σε σειρά άλλων παραχωρήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την ψηφιακή πολιτική, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε επίσης ένα πακέτο ύψους 7,5 δισ. δολαρίων για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τους αμερικανικούς δασμούς. Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν στήριξη ρευστότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχορηγήσεις για την επιτάχυνση έργων που έχουν προταθεί από επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τους δασμούς καθώς και παράταση και μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα ασφάλισης απασχόλησης στους πληττόμενους κλάδους.