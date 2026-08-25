Fed: Η Collins στηρίζει σταθερά επιτόκια, αλλά αφήνει ανοιχτή την πόρτα για αύξηση

«Η διατήρηση του σημερινού εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα απαιτήσει συνεχιζόμενες ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός πράγματι υποχωρεί», ανέφερε.

Υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων της Federal Reserve στα σημερινά επίπεδα τάχθηκε η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Susan Collins, προειδοποιώντας ωστόσο ότι χωρίς περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα μπορούσε σύντομα να απαιτηθεί νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

«Η διατήρηση του σημερινού εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα απαιτήσει συνεχιζόμενες ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός πράγματι υποχωρεί», ανέφερε σε κείμενό της που δημοσίευσε την Τρίτη η Fed της Βοστώνης. Εάν αυτές οι ενδείξεις δεν υπάρξουν, πρόσθεσε, «θα είναι σκόπιμο να συσφιχθεί σύντομα η πολιτική».

Η Collins χαρακτήρισε «ήπια ενθαρρυντικά» τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας όμως ότι οι μηνιαίες μετρήσεις παρουσιάζουν μεταβλητότητα και μένει να φανεί εάν η πρόσφατη βελτίωση θα διατηρηθεί.

Η Fed κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον Ιούλιο, ωστόσο τρεις αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες διαφωνίες στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας. Η ίδια η Collins, η οποία φέτος δεν ψηφίζει, είχε στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η περιοριστική νομισματική πολιτική και η άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων μπορούν να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις από την ισχυρή κατανάλωση. Προειδοποίησε, πάντως, για ανοδικούς κινδύνους από νέες διαταραχές στην προσφορά και ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ειδικά ότι η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ασκεί ανοδικές πιέσεις στον δομικό πληθωρισμό αγαθών.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην ομιλία του προέδρου της Fed, Kevin Warsh, την Παρασκευή στο Τζάκσον Χολ.