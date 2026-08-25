NYT: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες της Μέσης Ανατολής

Tο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «επανεξετάζει συνεχώς τη θέση ασφαλείας στις διπλωματικές αποστολές μας σε όλο τον κόσμο».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που είχαν εκκενωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times (NYT), επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επιστροφή υπαλλήλων της Εξωτερικής Υπηρεσίας και η μείωση των έκτακτων μέτρων στις αποστολές των ΗΠΑ στην περιοχή θα μπορούσαν να αρχίσουν ακόμη και αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε προσώρας να επαληθεύσει το δημοσίευμα. Δεν ήταν δυνατή προσώρας η πρόσβαση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για σχόλια εκτός κανονικού ωραρίου.

Ανάμεσα στις πρεσβείες που έχουν επιλεγεί για να αποκαταστήσουν υψηλότερα επίπεδα προσωπικού είναι εκείνες στο Ισραήλ, στον Λίβανο, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στην Ιορδανία, στο Ομάν, στο Ιράκ και το Κουβέιτ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε δήλωση που παραθέτουν οι New York Times, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι "επανεξετάζει συνεχώς τη θέση ασφαλείας στις διπλωματικές αποστολές μας σε όλο τον κόσμο".

"Βάσει της πιο πρόσφατης αξιολόγησής μας, προσαρμόζουμε τη θέση στελέχωσής μας σε ορισμένα πόστα στη Μέση Ανατολή προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ ενόσω θα προστατεύουμε την ασφάλεια του προσωπικού μας", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι πρώτοι διπλωμάτες που θα επιστρέψουν θα τοποθετηθούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο, αν και η στελέχωση της πρεσβείας θα παραμείνει κάτω από πλήρη επίπεδα. Ουσιαστικά το προσωπικό θα επιστρέψει στο σύνολό του στις πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ, στην Ιορδανία και στο Ομάν, σύμφωνα με τους ΝΥΤ.

Θέσεις στα ΗΑΕ, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στον Λίβανο αρχικά θα φθάσουν στο 85% της στελέχωσης, ενώ οι αποστολές στο Ιράκ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν θα περιοριστούν στο 75%, σύμφωνα με το έγγραφο,

Οι μειώσεις προσωπικού ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσινγκτον ενέκρινε την εθελοντική απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού και μελών των οικογενειών τους από το Ισραήλ εν μέσω εντάσεων με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ