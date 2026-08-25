Η Ευρώπη δεν προλαβαίνει να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου

Η Ευρώπη μπαίνει στην τελική ευθεία πριν από τον χειμώνα με τις αποθήκες φυσικού αερίου πολύ λιγότερο γεμάτες από ό,τι συνήθως. Σύμφωνα με τη UBS, όσο το Ορμούζ παραμένει πηγή αβεβαιότητας, το χρονικό περιθώριο για την ΕΕ γίνεται όλο και στενότερο.

Η Ευρώπη μπαίνει στην τελική ευθεία πριν από τον χειμώνα με τις αποθήκες φυσικού αερίου πολύ λιγότερο γεμάτες από ό,τι συνήθως. Και παρότι το τελευταίο διάστημα η αναπλήρωση των αποθεμάτων έχει επιταχυνθεί, ο χρόνος που απομένει δεν είναι αρκετός για να καλυφθεί εύκολα η διαφορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της UBS, στις 18 Αυγούστου οι αποθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γεμάτες κατά περίπου 62%, όταν την ίδια εποχή πέρυσι βρίσκονταν στο 74% και ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας διαμορφώνεται στο 79%. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη έχει σήμερα στις αποθήκες της αισθητά λιγότερο φυσικό αέριο από αυτό που συνήθως διαθέτει στα μέσα Αυγούστου. Και όσο πλησιάζει το φθινόπωρο, τόσο μικραίνει το χρονικό περιθώριο για να καλυφθεί αυτή η απόσταση.

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Η κατάσταση δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με κάποια άμεση έλλειψη φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει «άμεση ανησυχία» για τον εφοδιασμό. Σύμφωνα με τη UBS, ο στόχος της ΕΕ είναι να φτάσει σε πληρότητα περίπου 80% μέχρι τον χειμώνα, όμως με τον σημερινό ρυθμό αυτός ο στόχος δεν φαίνεται εύκολος.

Ο ρυθμός πλήρωσης δεν επαρκεί

Οι καθαρές εισροές στις ευρωπαϊκές αποθήκες έχουν αυξηθεί, αλλά παραμένουν χαμηλότερες τόσο από τα 2,2 bcm της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όσο και από τον εποχικό μέσο όρο των 2,3 bcm. Αν ο ρυθμός πλήρωσης που καταγράφεται από τις αρχές Μαΐου συνεχιστεί, οι ευρωπαϊκές αποθήκες θα φτάσουν περίπου στο 72%, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της UBS. Πρόκειται για επίπεδο χαμηλότερο ακόμη και από το 77%, που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί την προηγούμενη δεκαετία.

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Σε ένα πιο θετικό σενάριο, οι αποθήκες της ΕΕ θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου στο 76% έως τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά ακόμη και σε αυτό το σενάριο αναμένεται να παραμείνουν χαμηλότερα από τον στόχο του 80% και θα πρέπει να επιταχύνει τις εισροές εάν θέλει να δημιουργήσει μεγαλύτερο «μαξιλάρι» πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Αποκλίσεις μεταξύ χωρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UBS, στις 18 Αυγούστου η Ιταλία βρισκόταν στο 80,1% της χωρητικότητάς της, η Πολωνία στο 89,4%, η Πορτογαλία στο 88,2% και η Ισπανία στο 73,5%. Η Γαλλία βρίσκεται στο 64,5%. Πολύ χαμηλότερα βρίσκεται η Γερμανία, η οποία διαθέτει και τη μεγαλύτερη αποθηκευτική δυναμικότητα. Οι γερμανικές εγκαταστάσεις ήταν γεμάτες μόλις κατά 50,1%.

Ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται η Σλοβακία, στο 48%, και η Ολλανδία στο 42,5%. Για το σύνολο της ΕΕ, ο αναλυτικός πίνακας της UBS καταγράφει πληρότητα 61,6%, με συνολική αποθηκευτική δυναμικότητα 101,7 bcm.

Τα στοιχεία αυτά έχουν σημασία επειδή η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Γαλλία διαθέτουν από κοινού μεγάλο μέρος της συνολικής ευρωπαϊκής αποθηκευτικής ικανότητας. Επομένως, η χαμηλή πληρότητα στις μεγάλες εγκαταστάσεις της Γερμανίας και της Ολλανδίας βαραίνει δυσανάλογα τον συνολικό ευρωπαϊκό δείκτη.

Η μάχη Ευρώπης - Ασίας

Ένα κρίσιμο μέρος της εξίσωσης είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι αφίξεις LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 11% σε εβδομαδιαία βάση, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται 9% χαμηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

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Οι εβδομαδιαίες εισαγωγές LNG στην ΕΕ, οι οποίες βρίσκονταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στην αρχή του 2026, υποχώρησαν αισθητά από την άνοιξη και μετά.

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες κινήσεις των αμερικανικών φορτίων λειτουργούν ευνοϊκά για την Ευρώπη. Οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ προς την Ευρώπη αυξήθηκαν 11% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η Ασία εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος της αμερικανικής προσφοράς, παρά το γεγονός ότι οι συνολικές αφίξεις LNG στην Ασία μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι αμερικανικές εξαγωγές προς την περιοχή, αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 153% σε ετήσια βάση.

Ο παράγοντας Ορμούζ

Αυτή η εύθραυστη ισορροπία σχετίζεται άμεσα με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η UBS επισημαίνει ότι οι ειδήσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών του φυσικού αερίου.

Η σημασία του παράγοντα αυτού είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια αγορά που δεν διαθέτει το αποθηκευτικό «μαξιλάρι» προηγούμενων ετών. Με τα ευρωπαϊκά αποθέματα αισθητά χαμηλότερα τόσο από πέρυσι όσο και από τον πενταετή μέσο όρο, οποιαδήποτε διαταραχή στις παγκόσμιες ροές LNG θα βρει την Ευρώπη με μικρότερα περιθώρια ασφαλείας.

Προς το παρόν, πάντως, η εικόνα δεν παραπέμπει σε άμεση κρίση εφοδιασμού. Το πρόβλημα έγκειται περισσότερο στο πόσο ισχυρή θα είναι η θέση εκκίνησης της Ευρώπης όταν αρχίσουν οι χειμερινές αναλήψεις από τις αποθήκες. Όσο το Ορμούζ παραμένει πηγή αβεβαιότητας για την παγκόσμια αγορά LNG, το χρονικό περιθώριο για να δημιουργηθεί το ενεργειακό «μαξιλάρι» που χρειάζεται η ΕΕ, γίνεται όλο και στενότερο.