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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρίου

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρίου
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:40 κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν κι επιχειρούν στην περιοχή και συγκεκριμένα 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες. Παράλληλα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 15:56, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16.09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα με κατεύθυνση προς λεωφόρο Λαυρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυρκαγιά
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