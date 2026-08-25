Πολιτική | Διεθνή Νέα

Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ έχουν αποναρκοθετηθεί»

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Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ έχουν αποναρκοθετηθεί»
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Σε ανάρτηση του στο Truth Social σημειώνει ότι «το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστρέφεται άμεσα και συστηματικά».

«Όλες οι νάρκες στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ έχουν αφαιρεθεί ή εξουδετερωθεί», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social σημειώνει ότι «το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστρέφεται άμεσα και συστηματικά».

«Μέσω της Space Force, παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο του Στενού, όπως κάνουμε επίσης με το Όρος Pickaxe και τις τρεις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη καταστραφεί», πρόσθεσε.

Τέλος, τόνισε ότι «βρίσκεται σε πλήρη ισχύ πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά την τοποθέτηση ναρκών».

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
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