Σε χαμηλό έτους η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υψηλές τιμές της βενζίνης, οι ευρύτερες πιέσεις από το κόστος ζωής και η επιβράδυνση των προσλήψεων συνέχισαν να επιβαρύνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά τον Αύγουστο.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, καθώς οι προοπτικές για τις συνθήκες στον επιχειρηματικό τομέα και την αγορά εργασίας επιδεινώνονται.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board υποχώρησε κατά 0,8 μονάδες στις 89,4 μονάδες τον Αύγουστο, έπειτα από την πτωτική αναθεώρηση του προηγούμενου μήνα. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών έκανε λόγο για 90,2 μονάδες.

Ο επιμέρους δείκτης που αποτυπώνει την αξιολόγηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Αντίθετα, ο δείκτης που καταγράφει τις προσδοκίες για τους επόμενους έξι μήνες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υψηλές τιμές της βενζίνης, οι ευρύτερες πιέσεις από το κόστος ζωής και η επιβράδυνση των προσλήψεων συνέχισαν να επιβαρύνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά τον Αύγουστο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 3 έως 16 Αυγούστου, περίοδο κατά την οποία η μέση τιμή της βενζίνης στα πρατήρια παρέμεινε πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε υψηλότερα τις τιμές.

Η έρευνα του Conference Board έδειξε παράλληλα ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώθηκαν τον Αύγουστο. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι υπάρχουν άφθονες διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυξήθηκε, ενώ μειώθηκε το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι είναι δύσκολο κάποιος να βρει δουλειά.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσοστών, ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά από τους οικονομολόγους για την αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς εργασίας, διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί φέτος.

Ωστόσο, σε ορίζοντα έξι μηνών, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίστηκαν περισσότερο απαισιόδοξοι για τις προοπτικές της απασχόλησης και των εισοδημάτων τους.

Ανάλογη επιδείνωση κατέγραψε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο οποίος υποχώρησε τον Αύγουστο για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών, καθώς τα νοικοκυριά εξέφρασαν ανησυχίες για την επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών και την άνοδο του πληθωρισμού.