Το Uber θα προσφέρει προαιρετική live μετάδοση των διαδρομών εφήβων σε γονείς και κηδεμόνες

Η λειτουργία χρησιμοποιεί την selfie κάμερα στο κινητό του οδηγού και ειδοποιεί έναν εξουσιοδοτημένο κηδεμόνα εάν υπάρχει διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση για προβολή μέσα από την εφαρμογή της Uber

Μια νέα λειτουργία ασφαλείας εισάγει η Uber, μέσω της οποίας γονείς ή κηδεμόνες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση τη διαδρομή του εφήβου τους.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η λειτουργία χρησιμοποιεί την selfie κάμερα στο κινητό του οδηγού και ειδοποιεί έναν εξουσιοδοτημένο κηδεμόνα εάν υπάρχει διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση για προβολή μέσα από την εφαρμογή της Uber. Τόσο ο έφηβος όσο και ο οδηγός θα ειδοποιούνται όταν ο γονέας συντονίζεται στη ζωντανή μετάδοση.

Το μέτρο ασφαλείας θα εφαρμοστεί τις επόμενες εβδομάδες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση δοκιμών σε εννέα αγορές των ΗΠΑ: Ατλάντα, Φοίνιξ, Ορλάντο, Σαν Αντόνιο, Κλίβελαντ, Ελ Πάσο (Τέξας), Ράλεϊ-Ντάραμ, Πόρτλαντ (Όρεγκον) και στην πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ.

Η ανακοίνωση ήρθε εν όψει της επιστροφής στα σχολεία, όταν οι γονείς ενδέχεται να χρειαστούν υπηρεσίες μεταφοράς για να παραλάβουν ή να αφήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Ήδη, η υπηρεσία μεταφοράς εφήβων, η οποία επιτρέπει σε παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών να συνδέονται με «οδηγούς με υψηλή βαθμολογία και εμπειρία» που είναι διαθέσιμη σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, έχει αποδειχθεί δημοφιλής, με δεκάδες εκατομμύρια διαδρομές να έχουν ολοκληρωθεί από την έναρξή της το 2023.

Σημειώνεται πως η ζωντανή μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μόνο αν οι οδηγοί επιλέξουν να την ενεργοποιήσουν για τις διαδρομές τους.

«Η ζωντανή μετάδοση βίντεο εκτελείται στο παρασκήνιο, προσαρμοζόμενη στη συσκευή του οδηγού. Η εφαρμογή παρακολουθεί την μπαταρία, τη θερμοκρασία και την απόδοση της συσκευής και θα διακόψει αυτόματα τη μετάδοση αν χρειαστεί, μεταξύ άλλων και αν η σύνδεση του οδηγού είναι ασταθής», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.