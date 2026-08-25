Λευκορωσία: Η ΕΕ καταδικάζει τον χαρακτηρισμό ευρωπαϊκών ΜΜΕ ως «εξτρεμιστικών»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε σήμερα την απόφαση που έλαβε η Λευκορωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε σήμερα την απόφαση που έλαβε η Λευκορωσία βάσει της οποίας ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ χαρακτηρίζονται «εξτρεμιστικές πηγές πληροφόρησης» και την προέτρεψε να ανακαλέσει την απόφασή της.

Η απόφαση «είναι ακόμη ένα παράδειγμα των συστηματικών προσπαθειών του καθεστώτος να καταστείλει την κριτική σκέψη, να περιορίσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να συρρικνώσει τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ