Κούβα: Η Αβάνα καταδικάζει την παράταση του αμερικανικού εμπάργκο

Η Κούβα καταδίκασε σήμερα την παράταση του εμπάργκο που οι ΗΠΑ επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, καταγγέλλοντας πως στοχεύουν να «στραγγαλίσουν» οικονομικά την κομμουνιστική νήσο.

Η Κούβα καταδίκασε σήμερα την παράταση του εμπάργκο που οι ΗΠΑ επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, καταγγέλλοντας πως στοχεύουν να «στραγγαλίσουν» οικονομικά την κομμουνιστική νήσο.

Το 1962, η κυβέρνηση του Τζον Φ. Κένεντι επικαλέστηκε τον Νόμο περί Εμπορίου με τον εχθρό, τον οποίο η Ουάσινγκτον μόλις παρέτεινε έως τον Σεπτέμβριο του 2027, προκειμένου να θέσει σε ισχύ ένα εμπορικό εμπάργκο σε βάρος της νήσου.

Η παράτασή του αναμενόταν, όμως λαμβάνει χώρα σε χρονική στιγμή όπου η Κούβα διανύει μια βαθιά κρίση, την οποία επιδεινώνει από τον Ιανουάριο ο πετρελαϊκός αποκλεισμός τον οποίο επέβαλε η Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες εκτίμησε σήμερα με ανάρτησή του στο Χ, πως παρατείνοντας το εμπορικό εμπάργκο, «η Ουάσινγκτον εμμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος».

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως ασκούν μια «γενοκτονική πολιτική» σε βάρος της νήσου των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

#Cuba condena en los términos más enérgicos la extensión por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas.



La renovación de la llamada Ley… pic.twitter.com/0aojF66Art — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 25, 2026

Η Κούβα ζει πλέον στον ρυθμό των διακοπών ρεύματος και των κάθε είδους ελλείψεων. Η νήσος βλέπει επίσης τον τουρισμό της να καταρρέει, μία από τις βασικότερες πηγές εσόδων της.

Από το 1978, όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, Ρεπουμπλικάνοι όπως και Δημοκρατικοί, ανανεώνουν κάθε χρόνο τον Νόμο για το Εμπόριο με τον εχθρό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πως η νήσος, που βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα, αντιπροσωπεύει «τεράστια απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Έχει επανειλημμένως απειλήσει να την «πάρει υπό τον έλεγχό του».

Η κυβέρνησή του επέβαλε επίσης φέτος μια σειρά κυρώσεων εναντίον της Gaesa, της επιχειρηματικής κοινοπραξίας που ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και ιδρύθηκε το 1995 από τον Ραούλ Κάστρο, αδελφό του Φιντέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ