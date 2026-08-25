Motor Oil: Σημαντική άνοδος τζίρου το α' εξάμηνο, εκτοξεύτηκαν τα EBITDA

Σημαντική άνοδο στα οικονομικά μεγέθη του α' εξαμήνου κατέγραψε ο όμιλος Motor Oil.

Με σημαντική άνοδο του τζίρου και εκτόξευση των EBITDA έκλεισε το α' εξάμηνο του 2026 για τον όμιλο Motor Oil.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 7,524 δισ. ευρώ έναντι 5,265 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 καταγράφοντας αύξηση 42,89%, εξέλιξη που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 18,06%.

Τα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,047 δισ. ευρώ, από 387,4 εκατ. ευρώ, κάνοντας άλμα 170,27%.

Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 891,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 217,759 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 689.335 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 163.407 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025.

Τα καθαρά έξοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 78,38%, στα 6,908 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το Α’ Εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκε σε 5,738 δισ. ευρώ έναντι 3,497 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 64,06%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας συνέβαλαν η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 21,82% σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου κατά 43% περίπου. Μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (βλέπε σχετικά την ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών).

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της εταιρείας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας της καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης και της ναυτιλίας ανήλθαν για το α’ εξάμηνο 2026 στο 78,35% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 73,10% την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στο 90,06% έναντι 88,46% το α’ εξάμηνο 2025.

Τα EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα 830,66 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, από 263,24 εκατ. ευρώ (αύξηση 215,55%).

Τα κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 854.941 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 237.323 χιλ. Α’ εξάμηνο 2025.

Τα κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 672.133 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 186.566 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2026

Οι δραστηριότητες των εταιρειών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”).

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2026, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα. Ειδικότερα, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 92,31 $/bbl, με τη μέγιστη τιμή να φθάνει τα 144,42 $/bbl και την ελάχιστη τα 60,98 $/bbl. Αντίθετα, κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η μεταβλητότητα ήταν σαφώς ηπιότερη, καθώς η μέση τιμή ανήλθε σε 71,87 $/bbl, ενώ οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές διαμορφώθηκαν στα 83,06 $/bbl και 61,09 $/bbl αντίστοιχα.

Αναφορικά με τα διεθνή κλαδικά περιθώρια διύλισης, αυτά κινήθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα το Α’ εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεαζόμενα κυρίως από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά

του Ορμούζ, που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδαςαργού πετρελαίου.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου 2026 (έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης) παρατηρείται περαιτέρω ενδυνάμωση των περιθωρίων διύλισης. Η τάση αυτή αντανακλά τη μειωμένη δυναμικότητα διύλισης στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία η οποία, σε συνδυασμό με την εποχική αύξηση της ζήτησης για διυλισμένα προϊόντα, ενισχύει τα διεθνή περιθώρια αναφοράς.

Το δεύτερο μισό της χρήσης 2026 τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της Εταιρείας αναμένονται τουλάχιστον εφάμιλλα αυτών του δεύτερου εξαμήνου της χρήσης 2025 συνεκτιμώντας την επίδραση λόγω των προγραμματισμένων εργασιών περιοδικής συντήρησης των μονάδων μετατροπής (Hydrocracker Complex και Fluid Catalytic Cracking -FCC- Complex) που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026.

Το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) των θυγατρικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (AVIN, CORAL), της MORE, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της LPC, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας λιπαντικών, αναμένονται συνολικά υψηλότερα έναντι αυτών του Α’ εξαμήνου 2026.

