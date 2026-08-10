Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 1% με το βλέμμα στο Ορμούζ

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από ΗΠΑ και Ιράν.

Τελευταία ενημέρωση 16:23

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από ΗΠΑ και Ιράν, με την αγορά να εκτιμά ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να μην έρθει σύντομα.

Η τιμή του brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύεται κατά 1,75%, στα 84,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI Σεπτεμβρίου καταγράφει άνοδο 1,75% στα 79,5 δολάρια το βαρέλι.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσιγκτον είχε νωρίτερα υποστηρίξει ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Παράλληλα, το Ιράν έχει ζητήσει αποζημίωση από τις ΗΠΑ ως προϋπόθεση για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, φέρεται να δήλωσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον ικανοποιήσει έξι όρους, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός του πολέμου και της επιθετικότητας κατά του Ιράν και των συμμάχων του.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία των Στενών θα πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη ελευθερία της ναυσιπλοΐας, χωρίς ιρανικές εγκρίσεις, διόδια ή άλλους ελέγχους, αμφισβητώντας βασικά στοιχεία της συμφωνίας που φέρεται να βρίσκεται υπό διαμόρφωση, σύμφωνα με τη Citi.

Η Citi προειδοποιεί παράλληλα ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι και εκτός των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι Χούθι στην Υεμένη συνεχίζουν τις επιθέσεις και τις απειλές εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, στην Ερυθρά Θάλασσα και γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

«Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή καθώς εισερχόμαστε στον έκτο μήνα του πολέμου με το Ιράν», ανέφερε η Westpac, επισημαίνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, ενώ η εμπλοκή των Χούθι διαταράσσει και τις εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα, τέλος, με ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), έως τις 9 Αυγούστου είχαν εκτραπεί 55 εμπορικά πλοία, δύο είχαν ακινητοποιηθεί και άλλα δύο είχαν ελεγχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.