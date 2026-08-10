Vivartia: Σε συζητήσεις με την Fairfax για την πώληση του βραχίονα εστίασης

Όπως επιβεβαιώνουν στο insider.gr πηγές του ομίλου Vivartia, υπάρχουν συζητήσεις, έχει γίνει due dilligence, αλλά η πλευρά της Fairfax δεν έχει καταθέσει ακόμη οικονομική πρόταση.

Σε συζητήσεις για ενδεχόμενη συμφωνία πώλησης του βραχίονα εστίασης Evergood, με θυγατρική της Fairfax που συνδέεται με τον κλάδο, βρίσκεται ο όμιλος Vivartia. Όπως επιβεβαιώνουν στο insider.gr πηγές του ομίλου Vivartia, υπάρχουν συζητήσεις, έχει γίνει οικονομικός έλεγχος (due dilligence), αλλά η πλευρά της Fairfax δεν έχει καταθέσει ακόμη οικονομική πρόταση.

Η Evergood είναι ο όμιλος που βρίσκεται, μεταξύ άλλων, πίσω από τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo.

Ποια είναι η Evergood

Με την πρόσφατη εξαγορά της Jackaroo, ο όμιλος Vivartia ενίσχυσε περαιτέρω το αποτύπωμά του στον χώρο της εστίασης, όπου δραστηριοποιείται ήδη μέσω του πρώην ομίλου Goody’s. Πλέον ο όμιλος φέρει την επωνυμία Evergood, η οποία αφορά σε συνδυασμό των αρχικών από τις λέξεις Everest και Goody’s. Στον όμιλο Evergood περιλαμβάνονται σήμερα τα εμπορικά σήματα Goody's Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room,, La Pasteria, καθώς και τα Jackaroo, Krispy by Jackaroo και La Jacka.

Στη χρήση 2025, ο όμιλος Evergood εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών σχεδόν 300 εκατ. ευρώ και δη 299,63 εκατ. ευρώ, έναντι 264,97 εκατ. ευρώ το 2024, ήτοι αυξημένο κατά 13,1%.

Οι συνολικές πωλήσεις του συστήματος -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του δικτύου franchise- ανήλθαν στα 375 εκατ. ευρώ, έναντι 341 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένες κατά 10% περίπου.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,5%, στα 107,98 εκατ. ευρώ, από 98,58 εκατ. ευρώ, τα δημοσιευμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 7,2%, στα 40 εκατ. ευρώ, έναντι 37,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA, διαμορφώθηκαν σε 32,8 εκατ. ευρώ, από 29,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 10,4%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,36 εκατ. ευρώ, από 16,35 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2%, ενώ τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 12,38 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,7%.

Η Fairfax είναι ο επενδυτικός βραχίονας του Ινδό-καναδού επενδυτή Πρεμ Γουάτσα.