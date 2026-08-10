Alpha Bank: Στα 5,30 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η Citi - Στα 6,90 ευρώ στο bullish σενάριο

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Alpha Bank προχώρησε η Citi αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 5,30 ευρώ.

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Alpha Bank προχώρησε η Citi αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 5,30 ευρώ από 4,70 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση buy, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου.

Ο οίκος αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις του για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή κατά 2% για το 2026 και 1% για το 2027, ενώ αφήνει αμετάβλητες τις εκτιμήσεις για το 2028. Στην αναβάθμιση της τιμής στόχου συμβάλλει και η μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων στο 10,4% από 11%, στοιχείο που ενισχύει την αποτίμηση της τράπεζας.

Το ανοδικό περιθώριο, ωστόσο, είναι σημαντικά μεγαλύτερο στο bullish σενάριο της Citi. Υπό την παραδοχή ότι η Alpha Bank θα πετύχει ROTE κατά 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο, σε συνδυασμό με 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων, η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 6,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 52% από τα επίπεδα των 4,55 ευρώ.

Στο βασικό σενάριο, η Citi υποθέτει βιώσιμο ROTE 13,2% το 2028 και κόστος ιδίων κεφαλαίων 10,4%, ενώ στο bearish σενάριο, με ROTE κατά 1,5 μονάδα χαμηλότερο και κόστος ιδίων κεφαλαίων 300 μονάδες βάσης υψηλότερο, η τιμή-στόχος υποχωρεί στα 2,75 ευρώ.