Wall Street: Μικτά πρόσημα με το βλέμμα σε Ιράν και τεχνητή νοημοσύνη

Σε μικτό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, με τον Dow Jones να διολισθαίνει 0,18% στις 53.940 μονάδες.

Σε μικτό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών ως προς το αν οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια μόνιμη λύση της σύγκρουσης στο εγγύς μέλλον.

Στα ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διολισθαίνει 0,18% στις 53.940 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,10% στις 7.764 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ανεβαίνει οριακά 0,05% στις 26.703 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα θετική για τις αμερικανικές μετοχές, καθώς, οι δείκτες στη Wall Street κατέγραψαν την καλύτερη εβδομάδα τους από τον Απρίλιο, με τον βιομηχανικό Dow Jones να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση της Παρασκευής στις 54.036 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,28%.

Στο επίκεντρο των εταιρικών εξελίξεων βρίσκεται η Intel, με τις μετοχές της να κατρακυλούν κατά 3,8%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα πουλήσει κοινές μετοχές αξίας 15 δισ. δολαρίων, αξιοποιώντας το ανανεωμένο ενδιαφέρον στις επιχειρηματικές της προοπτικές εν μέσω της άνθησης των data center τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, οι μετοχές της Meta ενισχύονται κατά 1,2%, καθώς η εταιρεία θα λανσάρει ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που είναι αρκετά «ελαφρύ» ώστε να λειτουργεί σε έναν μόνο υπολογιστή, επιτρέποντας στους χρήστες να το κατεβάζουν και να το ενσωματώνουν εύκολα.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσιγκτον είχε νωρίτερα υποστηρίξει ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Το στενό του Ορμούζ, πλέον το σημαντικότερο διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται «όλους» τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

Υποβαθμίζοντας τις ιρανικές απαιτήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «διακριτικές» και περιορίζονται να «παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του» και την οικονομία του σε «πολύ κακή κατάσταση», σε βαθμό που κατ’ αυτόν εγείρεται κίνδυνος να μην μπορεί να καταβάλλει μισθούς στους στρατιωτικούς του.