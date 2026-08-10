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Κολομβία: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές του Ειρηνικού

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Κολομβία: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές του Ειρηνικού
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Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Νωρίτερα το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 βαθμούς.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή.

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς, τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Σεισμός
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