Στήριξη από το ΕΕΑ σε πυρόπληκτες περιοχές

Αντιπροσωπεία του ΕΕΑ παρέδωσε περίπου 40.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας και 3.000 στον Δήμο Χαϊδαρίου.

Βοήθεια στις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματίες που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές παρέχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), καλύπτοντας άμεσες ανάγκες στις πληγείσες περιοχές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Επιμελητήριο, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα των δημάρχων Μάνδρας - Ειδυλλίας, Αρμόδιου Δρίκου, και Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκου, προχώρησε την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην παράδοση μεγάλης ποσότητας εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία του ΕΕΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, παρέδωσε περίπου 40.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας και 3.000 στον Δήμο Χαϊδαρίου.

Μετά από τις παραδόσεις, οι εκπρόσωποι του ΕΕΑ βρέθηκαν στα Βίλια, όπου συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Μάνδρας - Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, και ενημερώθηκαν για την έκταση των ζημιών καθώς και για τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές, όπου διαπίστωσαν την τεράστια καταστροφή.

«Το ΕΕΑ, πιστό στον θεσμικό και κοινωνικό του ρόλο, βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στις περιοχές και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Στη Δυτική Αττική, οι συνέπειες για την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Πέρα από τις άμεσες ζημιές από τις πυρκαγιές, οι επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν είναι εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον εκτεταμένων καταστροφών και περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι διακοπές ηλεκτροδότησης προκάλεσαν σημαντικές απώλειες, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις εστίασης και άλλες δραστηριότητες με ευπαθή προϊόντα, καθώς καταστράφηκαν εμπορεύματα και πρώτες ύλες.

Το ΕΕΑ βρίσκεται σε συνεργασία με τους Δήμους και θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο, ώστε οι πληγείσες επιχειρήσεις να στηριχθούν και να αποζημιωθούν», τονίζει, στην ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ανέφερε: «Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει αποδείξει διαχρονικά ότι σε κάθε μεγάλη κρίση και φυσική καταστροφή βρίσκεται έμπρακτα κοντά στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται. Η άμεση βοήθεια είναι αυτονόητη, όμως εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένας επαγγελματίας που υπέστη ζημιές δεν θα μείνει χωρίς την απαραίτητη στήριξη. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και θα παρέμβουμε θεσμικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, δεν μπορεί η συζήτηση για τις πυρκαγιές να περιορίζεται στις αποζημιώσεις. Το ίδιο επείγουσα είναι και η ολοκλήρωση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερούν αδικαιολόγητα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε την επόμενη καταστροφή για να διαπιστώσουμε τις συνέπειες. Μετά τις πυρκαγιές, ο κίνδυνος πλημμυρών είναι άμεσος και η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί έγκαιρα, ώστε να μη βρεθούμε σύντομα αντιμέτωποι με μια νέα, ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Η πρόληψη δεν μπορεί να είναι μια συζήτηση που γίνεται μετά την καταστροφή. Πρέπει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις, πριν οι κίνδυνοι μετατραπούν σε νέες απώλειες».

Στην αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου συμμετείχαν, πέραν του προέδρου, το μέλος της διοίκησης και πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, το μέλος του ΔΣ Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής - Εταιρικής Ευθύνης του ΕΕΑ, Δώρα Λοΐζου.