Μπέζος: Κοντά σε συμφωνία για να αποκτήσει το 1/3 της Λίβερπουλ - Στα 5,9 δισ. δολάρια η αποτίμηση

Πολύ κοντά σε ένα deal που θα ταράξει τα νερά του αγγλικού ποδοσφαίρου βρίσκεται ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, καθώς όπως μεταδίδει το Sky News, αναμένεται να αποκτήσει περίπου το ένα τρίτο των μετοχών της Λίβερπουλ.

Πολύ κοντά σε ένα deal που θα ταράξει τα νερά του αγγλικού ποδοσφαίρου βρίσκεται ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, καθώς όπως μεταδίδει το Sky News, αναμένεται να αποκτήσει περίπου το ένα τρίτο των μετοχών της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η Fenway Sports Group, ο μέτοχος που ελέγχει τον σύλλογο του Άνφιλντ από το 2010, ετοιμάζεται να προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με μια συναλλαγή μέσα στην εβδομάδα, στην οποία θα αναφέρεται ότι μία κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν ο Μπέζος και ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν θα προχωρήσουν στη συμφωνία.

Η επένδυση φέρεται να αποτιμά τον σύλλογο σε περίπου 4,4 δισεκατομμύρια λίρες (5,9 δισεκατομμύρια δολάρια), καθιστώντας την συμφωνία, εάν πραγματοποιηθεί, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν επιτευχθεί ποτέ σε επίπεδα ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Η FSG, η οποία απέκτησε τη Λίβερπουλ το 2010, έχει διερευνήσει διάφορες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του συλλόγου. Μια συμφωνία με την αναφερόμενη αποτίμηση θα υπογράμμιζε τη σημαντική αύξηση της αξίας της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της 16ετούς ιδιοκτησίας της FSG.

Η Λίβερπουλ, η οποία κέρδισε τον τίτλο της Premier League το 2025, εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του προπονητή Άρνε Σλοτ και του μεγάλου αστέρα της Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Μπέζος είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με το Forbes να αποτιμά την τεράστια περιουσία του σε πάνω από 280 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από το 2017 έως το 2021.

Την κοινοπραξία διευθύνει ο Αμίτ Μπατία, Βρετανο-Ινδός επιχειρηματίας, διευθύνων σύμβουλος της AyBe Capital Advisers και ιδιοκτήτης της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, αλλά και γαμπρός του δισεκατομμυριούχου επενδυτή του χάλυβα Λάκσμι Μίταλ,.

Εάν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα βρει τρία από τα πλουσιότερα άτομα στον κόσμο ως συνιδιοκτήτες των Reds.

Ενώ ο Μπέζος δεν έχει προηγουμένως συνδεθεί με συμφωνίες στο ποδόσφαιρο, η πιθανή συμμετοχή του στην κοινοπραξία της Λίβερπουλ υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο ο αθλητισμός θεωρείται πλέον από τους πλούσιους επενδυτές ως μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων από μόνη της.