Η πτώση των υδάτων σε Ρήνο και Βιστούλα συνεχίζεται σε ιστορικά χαμηλά

O Ρήνος μπορεί να καταστεί μη πλεύσιμος σε όλο το μήκος του ποταμού και να κοπεί στα δύο, ενώ η στάθμη υδάτων στον ποταμό Βιστούλα έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία.

Ήδη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων, ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμος σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε σήμερα η γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (BDB), ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σήμερα σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (IMGW).

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«Η εξέλιξη της στάθμης των υδάτων δεν είναι καλός οιωνός», δήλωσε ο Γενς Σβάνεν, γενικός διευθυντής της BDB, στην εφημερίδα Rheinische Post, αναφορικά με την κατάσταση στον ποταμό Ρήνο.

Όπως είπε, η έλλειψη βροχοπτώσεων σημαίνει ότι η στάθμη των υδάτων στο Κάουμπ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, μεταξύ Κόμπλεντς και Μάιντς (στη δυτική Γερμανία), ένα κρίσιμο σημείο για τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία, αναμένεται να πέσει κάτω από τα 10 εκατοστά για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα.

Με τέτοια επίπεδα υδάτων, ο Ρήνος «δεν θα είναι πλέον πλεύσιμος σε όλο του το μήκος και θα χωριστεί στα δύο», εμποδίζοντας τις εμπορικές μεταφορές και τα τουριστικά ταξίδια, σημείωσε ο Σβάνεν.

Σήμερα το πρωί , η στάθμη αναφοράς του νερού στο Κάουμπ ήταν 17 εκατοστά, που αντιστοιχεί σε βάθος πλοηγήσιμου καναλιού 130 εκατοστών, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό μέτρησης. Η προηγούμενη ελάχιστη στάθμη αναφοράς νερού στο Κάουμπ ήταν 25 εκατοστά το 2018, σύμφωνα με την γερμανική Αρχή Πλωτών Οδών (WSV).

Η ποτάμια κυκλοφορία θα παραμείνει δυνατή μεταξύ των λιμένων ARA (Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα) και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μέχρι την περιοχή της Κολωνίας, μέσω του Ρήνου και του δικτύου καναλιών της δυτικής Γερμανίας, τόνισε ο Σβάνεν.

Πιο νότια, η ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί σε παραποτάμους όπως ο Νέκαρ, ο Μόζελ, ο Μάιν και το κανάλι Μάιν-Δούναβη.

Στην Πολωνία η στάθμη υδάτων στον ποταμό Βιστούλα έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία. «Αυτή τη στιγμή καταγράφουμε στάθμη υδάτων 102 εκατοστών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάριους Βιτκόφσκι, υδρολόγος του IMGW.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ