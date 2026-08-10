Moody’s: Νέα δυναμική για τις ελληνικές τράπεζες - Πιστωτική επέκταση και προμήθειες οδηγούν τα κέρδη

Ισχυρή και ανθεκτική κερδοφορία για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με βασικούς μοχλούς την πιστωτική επέκταση, την ενίσχυση των προμηθειών και τη μείωση του κόστους κινδύνου, βλέπει η Moody's, με αφορμή τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου.

Ισχυρή και ανθεκτική κερδοφορία για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με βασικούς μοχλούς την πιστωτική επέκταση, την ενίσχυση των προμηθειών και τη μείωση του κόστους κινδύνου, βλέπει η Moody's, με αφορμή τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα καθαρά κέρδη των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς διαμορφώθηκαν συνολικά περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 4,6% στα 4,3 δισ. ευρώ, αντιστρέφοντας την πτώση του 2025, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εκτοξεύθηκαν κατά 25%, στα 1,45 δισ. ευρώ. Έτσι, οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 23% των συνολικών εσόδων, έναντι 20% ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 24%, με το μέσο κόστος πιστωτικού κινδύνου να υποχωρεί στις 44 μονάδες βάσης και το μέσο ROTE να διαμορφώνεται κοντά στο 15%.

Η Moody’s αποδίδει την ανθεκτικότητα των εσόδων κυρίως στην πιστωτική επέκταση, με έμφαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επενδύσεων που συνδέονται με έργα του RRF, αλλά και στην ανάκαμψη της λιανικής και των στεγαστικών. Την ίδια ώρα, οι προμήθειες ενισχύονται από asset management, bancassurance, πληρωμές, κάρτες και επενδυτικές υπηρεσίες, λειτουργώντας ως αντίβαρο στην πίεση των καθαρών περιθωρίων.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στο λειτουργικό κόστος. Ο μέσος δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36% τον Ιούνιο, έναντι 55% για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, χάρη στον εξορθολογισμό δικτύου, την ψηφιοποίηση και τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Παρά την υποχώρηση των NIM από τα υψηλά τους, η Moody’s σημειώνει ότι τα ελληνικά περιθώρια παραμένουν υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου 1,5%.

Στα κόκκινα δάνεια, ο μέσος δείκτης NPE παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 2,7%, έναντι 2,6% στο τέλος του 2025, συγκλίνοντας περαιτέρω προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,2%. Παράλληλα, τα Stage 2 δάνεια αντιστοιχούν μόλις στο 6,8% του συνόλου, έναντι 9,3% στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Moody’s αναμένει περαιτέρω, αλλά πιο σταδιακή, βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, κυρίως μέσω cures, ενεργού διαχείρισης προβληματικών ανοιγμάτων και αναδιαρθρώσεων και όχι μέσω νέων μεγάλων συναλλαγών απομόχλευσης. Ειδικά για τα εναπομείναντα προβλήματα από δάνεια σε ελβετικό φράγκο και step-up, εκτιμά ότι η επίδραση στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού θα είναι περιορισμένη. Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη: η Moody’s εκτιμά ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στην ποιότητα ενεργητικού, λόγω του περιορισμένου πλέον ύψους των συγκεκριμένων ανοιγμάτων.

Παράλληλα, ο μέσος δείκτης CET1 υποχώρησε στο 15% τον Ιούνιο από 15,5% στο τέλος του 2025, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του ενεργητικού, των εξαγορών και των αυξημένων διανομών προς τους μετόχους. Ωστόσο, η Moody’s τονίζει ότι οι κεφαλαιακοί δείκτες παραμένουν άνετα σε επίπεδα υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι η ποιότητα του κεφαλαίου: τα DTCs έχουν περιοριστεί στα περίπου 9,7 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας πλέον στο 38% του CET1, από 69% το 2022. Η επιταχυνόμενη απόσβεσή τους, που συνδέεται πλέον με τις διανομές προς τους μετόχους, αναμένεται να μειώσει περαιτέρω το βάρος τους στο κεφάλαιο.

Η Moody's σημειώνει πως οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και αποτελούν περίπου 74% της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ ο μέσος LCR ανήλθε στο εντυπωσιακό 201%, έναντι 154% στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Παράλληλα, οι τέσσερις τράπεζες άντλησαν περίπου 3 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές μέσω ομολόγων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης και την κάλυψη των στόχων MREL.