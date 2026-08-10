Η Intel πουλά μετοχές αξίας 15 δισ. δολαρίων

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Κοινές μετοχές αξίας 15 δισ. δολαρίων θα πουλήσει η Intel, αξιοποιώντας το ανανεωμένο ενδιαφέρον στις επιχειρηματικές της προοπτικές εν μέσω της άνθησης των data center τεχνητής νοημοσύνης.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Η πρόοδος στους αναδυόμενους τομείς συμπεριλαμβανομένης της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης του πυριτίου ειδικού σκοπού, της προηγμένης συσκευασίας και των εξωτερικών πλακιδίων πυριτίου, αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης για την Intel», ανέφερε.

Επιπλέον επισημαίνει πως η προσφορά αποσκοπεί στο να ενισχύσει περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Intel διατηρώντας παράλληλα ισχυρό ισολογισμό και τη δέσμευσή της για διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Μέχρι στιγμής το 2026, η μετοχή της Intel έχει σχεδόν τριπλασιάσει την αξία της στα 101,65 δολάρια καθώς προσπαθεί να πετύχει αναδιάρθρωση της επιχείρησής της. Παρά το γεγονός πως δεν ηγείται στην κατασκευή τσιπ για χρήση στην τεχνητή νοημοσύνη, η ζήτηση από τα data center έχει ενισχύσει τις πωλήσεις για τους κεντρικούς της επεξεργαστές.

Οι πωλήσεις στον τομέα data center αυξήθηκαν κατά 59% το τελευταίο τρίμηνο, με ρυθμό υπερδιπλάσιο από την αύξηση των συνολικών εσόδων. Ωστόσο, η εταιρεία εξακολουθεί να προσπαθεί να εξασφαλίσει πελάτες για τα εργοστάσιά της,