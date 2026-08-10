Bloomberg: Έτοιμη για ισχυρότερη ανάπτυξη η Ευρωζώνη μετά το δυναμικό δεύτερο τρίμηνο

Η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιταχυνθεί αφού επέδειξε εκπληκτική ανθεκτικότητα στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών του Bloomberg.

Η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιταχυνθεί αφού επέδειξε εκπληκτική ανθεκτικότητα στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών του Bloomberg.

Αναλυτικότερα, το μπλοκ των 21 κρατών προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 0,8% το 2026, από την εκτίμηση 0,5% του Ιουλίου. Η αναθεώρηση αυτή αντανακλά σχεδόν αποκλειστικά την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4%, διπλάσιο από το προβλεπόμενο.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα διατήρησαν αμετάβλητες τις εκτιμήσεις τους για τα επόμενα τρίμηνα, προβλέποντας ρυθμό 0,2% το τρίτο τρίμηνο και σταδιακή επιτάχυνση της δυναμικής από εκεί και πέρα.

Η περιοχή έχει ξεπεράσει μία σειρά προκλήσεων τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, οι περικοπές κόστους και θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι πυρκαγιές και τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτινων πόρων.

Ελπίδες από Γερμανία

Το κλίμα έχει βελτιωθεί τελευταία εν μέσω ανανεωμένων προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η αισιοδοξία τροφοδοτείται επίσης από τις προσπάθειες της γερμανικής κυβέρνησης για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βλέπει μια άνοδο των δαπανών στον αμυντικό τομέα, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση του συνολικού ρυθμού ανάπτυξης στο 1,2% το 2028 από 0,8% φέτος, σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα του Bloomberg. Το τελευταίο σηματοδοτεί μια ανοδική αναθεώρηση από το 0,6% που προέβλεπαν οι αναλυτές τον περασμένο μήνα, επίσης λόγω της απροσδόκητης ισχύος του δεύτερου τριμήνου.

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να αυξήσει τις δυνατότητες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο είναι επιφυλακτικές όσον αφορά τους κινδύνους. Ορισμένες προειδοποιούν ήδη για απώλειες «δεκάδων εκατομμυρίων» στα κέρδη, καθώς τα χαμηλά επίπεδα των υδάτων στους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη παρεμποδίζουν τις μεταφορές.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες σε όλη την ήπειρο είναι επιφυλακτικές ως προς τους κινδύνους. Ορισμένες ήδη προειδοποιούν για «διψήφιες απώλειες εκατομμυρίων» στα κέρδη, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στα οποία έχουν υποχωρήσει η στάθμη στους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη παρεμποδίζουν σημαντικά τις μεταφορές εμπορευμάτων και απειλούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες της γερμανικής βιομηχανίας. Στον σταθμό μέτρησης του Κάουμπ στον ποταμό Ρήνο, ένα από τα σημαντικότερα «στενά περάσματα» του ποταμού, η ένδειξη της στάθμης έπεσε αυτή την εβδομάδα στα 19 εκατοστά, σύμφωνα με την Berenberg.