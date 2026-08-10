Ο Ζούκερμπεργκ απαντά στους «κινδυνολόγους» του AI με δοκίμιο... 6.500 λέξεων

Στην απαισιόδοξη στάση που έχουν υιοθετήσει πολλοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αποφάσισε να απαντήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta Platforms, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τονίζοντας πως αυτή θα είναι χρήσιμη τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Στην απαισιόδοξη στάση που έχουν υιοθετήσει πολλοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αποφάσισε να απαντήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta Platforms, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τονίζοντας πως αυτή θα είναι χρήσιμη τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Σε ένα δοκίμιο 6.500 λέξεων που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Ζάκερμπεργκ προσπάθησε να αντιπαραβάλει το όραμά του για την Τεχνητή Νοημοσύνη με εκείνο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για την πιθανότητα «disruption» στην απασχόληση, χωρίς να τον κατονομάζει.\

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η συλλογιστική πολλών που αναπτύσσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τόσο γεμάτη καταστροφολογία. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος που πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξαλείψει τις περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγάλο μέρος της σημασίας της ανθρωπότητας θα έσπευδε να χτίσει αυτό το μέλλον», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Ζούκερμπεργκ.

Το μήνυμά του έρχεται επίσης την ώρα που η αντίθεση για τα κέντρα δεδομένων, όπως αυτό που κατασκευάζει η Meta, αυξάνεται από πολιτικούς υποψηφίους τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού υποψηφίου για τη Γερουσία Abdul El-Sayed στο Μίσιγκαν και του Ρεπουμπλικάνου γενικού εισαγγελέα της πολιτείας Ken Paxton του Τέξας, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο Ζούκερμπεργκ σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί στο Ρίτσλαντ Πάρις της Λουιζιάνα έλαβαν φέτος μπόνους 50.000 δολαρίων λόγω των αυξημένων εσόδων από το έργο του κέντρου δεδομένων της Meta. Απαντώντας σε κριτική που έχει δεχθεί, δεσμεύτηκε να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζοντας ιδιόκτητες υποδομές παραγωγής ενέργειας οπουδήποτε επενδύει η Meta.

Τα σχόλιά του καταφθάνουν επίσης μετά την ανακοίνωση για απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο και επιβράδυνση της αύξησης των μισθών. Η Μελίσα Ντέιβις, επικεφαλής οικονομολόγος της Rothschild Redburn, σημείωσε ότι η αύξηση των μισθών ήταν η πιο αδύναμη από τον Μάιο του 2021.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τη Meta, οι προσπάθειές της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης υστερούν σε σχέση με τους αμερικανούς ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic και OpenAI, αλλά και των κινέζων ανταγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένης της DeepSeek.

«Δεν πιστεύω ότι ο περιορισμός της πρόσβασης σε ξένα μοντέλα ανοιχτού κώδικα είναι μια αποτελεσματική λύση. Στόχος μας θα πρέπει να είναι τα αμερικανικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα να είναι τα καλύτερα παγκοσμίως», δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ.

Η μετοχή της Meta σημειώνει άνοδο άνω του 1,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ωστόσο φέτος έχει υποχωρήσει κατά 10% φέτος, ενώ ο S&P 500 έχει κερδίσει 13%.