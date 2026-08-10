«Spider-Man: Brand New Day»: H δεύτερη ταινία στην ιστορία που ξεπέρασε πιο γρήγορα το 1 δισ. δολ. στο box office

Η τέταρτη προσθήκη της σειράς ταινιών Spider-Man από την Marvel με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, αφού το φιλμ έχει σπάσει τα ταμεία από τις 31 Ιουλίου που βγήκε στους κινηματογράφους.

Μεγάλες πιένες γνωρίζει το παγκόσμιο box office και ο λόγος δεν είναι άλλος από το «Spider-Man: Brand New Day», την τέταρτη προσθήκη της σειράς ταινιών Spider-Man από την Marvel με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, αφού το φιλμ έχει σπάσει τα ταμεία από τις 31 Ιουλίου που βγήκε στους κινηματογράφους.

Συγκεκριμένα, είναι η δεύτερη ταινία στην ιστορία του σινεμά που ξεπέρασε πιο γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο διεθνές box office, αφού ουσιαστικά το κατάφερε μέσα σε 12 ημέρες. Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία πλέον μετρά 1,67 δισ. δολ.. Η πρώτη ταινία που είχε το είχε καταφέρει γρηγορότερα ήταν το Avengers: Endgame.

Επίσης, η ταινία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον είναι πλέον η 12η με τα μεγαλύτερα έσοδα που έχουν καταγραφεί ποτέ στο παγκόσμιο box office με 1,67 δισ. δολ. (655 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια, 1,01 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό).

Σύμφωνα με τους ειδικούς του σινεμά, η εταιρεία θα ξεπεράσει πολύ σύντομα τα 2 δισ. δολ, ενώ αναμένουν ότι θα φτάσει τελικά κάπου στα 2,5 δισ. δολ. σε έσοδα.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η ταινία είχε έσοδα 145 εκατ. δολ. στις ΗΠΑ, το τρίτο υψηλότερο δεύτερο Σαββατοκύριακο που καταγράφηκε ποτέ στη Βόρεια Αμερική, ενώ είναι μία από τις οκτώ ταινίες που ξεπέρασαν τα 100 εκατ. δολ. το δεύτερο Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε.

Παραμένοντας σε ρυθμούς ρεκόρ, η Οδύσσεια της Universal έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν με 1,1 δισ. δολ.