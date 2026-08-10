Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών για αυτοκίνητο

Kαθορίστηκε εκ νέου τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού για το κουτί πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την απόφαση για το υποχρεωτικό κουτί πρώτων βοηθειών εντός του αυτοκινήτου, υπενθυμίζει στους πολίτες τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί Πρώτων Βοηθειών, το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί, υποχρεωτικά, σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.

Πιο αναλυτικά, με την απόφαση, καθορίστηκε εκ νέου τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού για το κουτί πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου, όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές του. Επίσης, στην απόφαση ορίζεται ότι «το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ' αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό».

Το φαρμακευτικό υλικό πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναλυτικά το υγειονομικό υλικό που θα πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών:

* Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη)

* Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)

* Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)

* Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)

* Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)

* Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)

* Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)

* Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)

* Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)

* Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)

* Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)

* Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)

* Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)

* Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος

* Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)

* Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Φυσικά ένας πολίτης δεν αρκεί μόνο να έχει εξοπλισμένο ένα φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών στο αυτοκίνητό του αλλά θα πρέπει να γνωρίζει και πώς να το χρησιμοποιεί, αναφέρει ο ΕΕΣ. Οι πολίτες που θέλουν να εκπαιδευτούν στα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών του ΕΕΣ μπορούν να επισκεφθούν το site του ΕΕΣ www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή.