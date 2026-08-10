Εξοικονομώ: Η «γέφυρα» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης - Ποια έργα κερδίζουν χρόνο έως τον Νοέμβριο

Η παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις του «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» αποτυπώνει τη νέα στρατηγική του ΥΠΕΝ να ολοκληρώσει ώριμα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, το ΥΠΕΝ φαίνεται να διαμορφώνει μια διαφορετική στρατηγική για τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται στην τελική ευθεία. Η νέα παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις του «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες αποφάσεις που είχαν προηγηθεί για τα οικιακά «Εξοικονομώ», αναδεικνύοντας μια κοινή λογική: να ολοκληρωθούν επενδύσεις που έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά και όχι να χαθούν λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Η νέα παράταση που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων, αλλά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά στην υλοποίηση των επενδύσεών τους. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ρύθμιση καλύπτει τις πλέον ώριμες περιπτώσεις, επιβεβαιώνοντας μια λογική που είχε εφαρμοστεί πριν από λίγες εβδομάδες και στα οικιακά προγράμματα «Εξοικονομώ».

Γιατί δεν πρόκειται για μια οριζόντια παράταση

Το κρίσιμο στοιχείο της νέας απόφασης είναι ότι δεν ανοίγει εκ νέου το πρόγραμμα για το σύνολο των δικαιούχων, αλλά επικεντρώνεται σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις έχουν ήδη φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία της 30ής Νοεμβρίου 2026 αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται σε προέλεγχο τελικής εκταμίευσης, στη διαδικασία επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, σε στάδια ενδιάμεσης εκταμίευσης, σε έλεγχο νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας 6ης υπαγωγής, καθώς και σε διαδικασία ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου.

Με άλλα λόγια, η παράταση δεν αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται ακόμη στην αρχή της διαδικασίας ή δεν έχουν ξεκινήσει τις επενδύσεις τους. Αντίθετα, καλύπτει περιπτώσεις όπου έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις - όπως η αντικατάσταση ενεργοβόρου μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, η αναβάθμιση του φωτισμού ή άλλες εργασίες ενεργειακής εξοικονόμησης - και απομένουν οι τελικές διαδικασίες πιστοποίησης, ελέγχου και εκταμίευσης της επιχορήγησης.

Κοινός παρονομαστής είναι, επομένως, η ωριμότητα των επενδύσεων. Η φιλοσοφία της απόφασης είναι να ολοκληρωθούν έργα που βρίσκονται ήδη στην τελική ευθεία, περιορίζοντας τον κίνδυνο να παραμείνουν ημιτελείς επενδύσεις στις οποίες έχουν ήδη διατεθεί σημαντικοί πόροι και έχουν αναληφθεί οικονομικές δεσμεύσεις από τις επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη στόχευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της δράσης. Μέσω του άξονα «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ήδη διατεθεί περισσότεροι από 54 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις». Επομένως, η ολοκλήρωση των ώριμων έργων δεν αφορά μόνο τους επιμέρους δικαιούχους, αλλά και την απορρόφηση σημαντικών πόρων που έχουν ήδη κατευθυνθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το προηγούμενο των οικιακών «Εξοικονομώ»

Η επιλογή να προστατευθούν ώριμα έργα δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Αντίστοιχη κατεύθυνση είχε δοθεί τον Ιούλιο και για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», οι οποίοι απέκτησαν επίσης δυνατότητα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεών τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Όπως είχε γράψει το Insider.gr, η παράταση εκείνη δεν αφορούσε όλους τους ωφελούμενους, αλλά όσους είχαν ήδη προχωρήσει ουσιαστικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεών τους. Βασική προϋπόθεση ήταν να έχει ήδη καταβληθεί η προκαταβολή της επιχορήγησης και να έχει διατεθεί στους αναδόχους ή στους προμηθευτές, αποδεικνύοντας ότι τα έργα είχαν ήδη περάσει από τη φάση της έγκρισης στη φάση της πραγματικής υλοποίησης.

Στην ίδια κατηγορία εντάχθηκαν και έργα για τα οποία είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις ή είχαν αναληφθεί οικονομικές δεσμεύσεις από ιδιοκτήτες, μηχανικούς, αναδόχους και προμηθευτές. Η παράταση έδωσε τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες, να διενεργηθούν οι τελικές ενεργειακές επιθεωρήσεις, να εκδοθεί το Β΄Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της τελικής εκταμίευσης.