Shein: Αποτίμηση έως 25 δισ. δολάρια στην πολυαναμενόμενη IPO

Οι αναλυτές Catherine Lim και Jason Zhu εκτιμούν ότι τα κέρδη της Shein θα ανακάμψουν στα 1,67 δισ. δολάρια το 2027 και στη συνέχεια θα αυξάνονται περίπου 20% ετησίως έως το 2029.

Μεταξύ των 22 και 25 δισ. δολαρίων υπολογίζεται η αποτίμηση της Shein για μία από τις μεγαλύτερες IPO της χρονιάς, ενώ το Bloomberg Intelligence κάνει λόγο για αποτίμηση περίπου 13 με 15 φορές τα αναμενόμενα κέρδη του 2027.

Οι αναλυτές Catherine Lim και Jason Zhu εκτιμούν ότι τα κέρδη της Shein θα ανακάμψουν στα 1,67 δισ. δολάρια το 2027 και στη συνέχεια θα αυξάνονται περίπου 20% ετησίως έως το 2029.

«Η αποτίμηση της Shein θα πρέπει να προϋποθέτει μια ομαλοποιημένη προοπτική ανάπτυξης και κερδών από το 2027 και όχι ένα υποτονικό σενάριο του 2026», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Η αποτίμηση αντικατοπτρίζει την ασυνήθιστη θέση της Shein μεταξύ μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου που συνδέεται με την Κίνα και ενός παγκόσμιου λιανοπωλητή γρήγορης μόδας με μια αλυσίδα εφοδιασμού σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες τάσεις των καταναλωτών.

Πάντως, η εκτίμηση είναι κάτω από την αποτίμηση των περίπου 30 δισ. δολαρίων που έχουν ζητήσει ορισμένοι επενδυτές και λιγότερο από τα μισά από τα 66 δισ. δολάρια που συγκέντρωσε η Shein σε γύρο χρηματοδότησης του 2023. Η εταιρεία αποτιμήθηκε σε περίπου 100 δισ. δολάρια στο αποκορύφωμά της το 2022, υπογραμμίζοντας πόσο έχουν μειωθεί οι προσδοκίες καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται και οι ρυθμιστικές και εμπορικές πιέσεις αυξάνονται.

«Καμία αγορά σαν την Κίνα»

Λίγο πάνω από ένα χρόνο πριν, η Shein είχε επενδύσει σε ένα κέντρο διανομής 15 εκταρίων κοντά στην πόλη Χο τσι Μιν του Βιετνάμ και μάλιστα ενθάρρυνε και τους μεγαλύτερούς της προμηθευτές να φτιάξουν βάσεις στη χώρα. Ωστόσο, τα σχέδια δεν πήγαν όπως αναμενόταν και σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο χώρος έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ τον Απρίλιο ξεκίνησαν μαζικές απολύσεις.

Η απότομη στροφή της στο Βιετνάμ, αντανακλούσε τις ξαφνικές αλλαγές στις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ, ενώ έκανε ξεκάθαρο το πόσο εξαρτάται το επιχειρηματικό μοντέλο της Shein από τους Κινέζους προμηθευτές, οι οποίοι δέχονται όρους που οι κατασκευαστές σε άλλες χώρες δεν θα δέχονταν, ένα μοτίβο που η Shein έχει δει να επαναλαμβάνεται και στη Βραζιλία.

Επιπλέον, αναδεικνύει το γεγονός ότι η Shein παραμένει πιστή στις κινεζικές ρίζες της. Αφού προσπάθησε χωρίς επιτυχία να εισαχθεί στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και μετέφερε την έδρα της στη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο της παγκόσμιας επέκτασής της, η εταιρεία επιδιώκει πλέον IPO στο Χονγκ Κονγκ, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δέσμευσή της προς τη βάση παραγωγής της στη νότια Κίνα.