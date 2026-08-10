Adnoc: Πτώση 52% στα κέρδη λόγω Ορμούζ, αλλά και επένδυση 8,2 δισ. δολ. για να το παρακάμψει

Σημαντικό πλήγμα δέχθηκαν τα κέρδη που ανακοίνωσε η ADNOC Gas για το δεύτερο τρίμηνο, αφού υποχώρησαν κατά 52%, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να επηρεάζει με εμφατικό τρόπο τις πωλήσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι.

Σημαντικό πλήγμα δέχθηκαν τα κέρδη που ανακοίνωσε η ADNOC Gas για το δεύτερο τρίμηνο, αφού υποχώρησαν κατά 52%, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να επηρεάζει με εμφατικό τρόπο τις πωλήσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι.

Ειδικότερα, τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου μειώθηκαν στα 665 εκατομμύρια δολάρια από 1,39 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, ωστόσο ξεπέρασαν το εύρος των προβλέψεων για 400 εκατομμύρια έως 600 εκατομμύρια δολάρια.

Η εισηγμένη εταιρεία βασίστηκε στην εγχώρια αγορά της για να διατηρήσει τα κέρδη της, με 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρών κερδών του πρώτου εξαμήνου να προέρχονται από τοπικούς πελάτες, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Peter van Driel.

«Το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους προέρχεται από εγχώριες αγορές. Αυτή είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά των λειτουργικών μας αποτελεσμάτων», είπε.

Η ADNOC Gas εκτίμησε τα καθαρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο σε ένα εύρος από 600 εκατομμύρια δολάρια έως 800 εκατομμύρια δολάρια και από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το έτος. Αυτό σε σύγκριση με 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι και πολύ χαμηλότερο από το ρεκόρ καθαρών κερδών ολόκληρου του έτους, ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Εναλλακτικές

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει «πληγώσει» τις πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες του Κόλπου, καθώς το Ιράν έχει επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές και τα πετρελαιοφόρα τους, ενώ παράλληλα έχει μπλοκάρει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο προηγουμένως μετέφερε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.



Η ADNOC Gas εξετάζει διαφορετικές επιλογές δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Φατεμά Αλ Νουάιμι σε συνέντευξη Τύπου.

Γι' αυτό το λόγο όπως αναφέρει το Bloomberg, θα προχωρήσει σε επένδυση άνω των 8 δισ. δολ. στο έργο Rich Gas Development, καθώς στοχεύει σε αύξηση 60% στα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έως το 2030.

Το έργο Rich Gas Development καλύπτει αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του έργου φυσικού αερίου Habshah, το οποίο είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου των ΗΑΕ, και του έργου Ruwais LNG, επίσης στα ΗΑΕ.

Αποτελεί μία νέα εγκατάσταση έξω από την αμφισβητούμενη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, την τελευταία κίνηση του Άμπου Ντάμπι να κατασκευάσει υποδομές που παρακάμπτουν την κρίσιμη πλωτή οδό που έχει διαταραχθεί σοβαρά από τον πόλεμο του Ιράν.