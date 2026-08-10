Η Meta λανσάρει νέο μοντέλο AI για χρήση σε οικιακούς υπολογιστές

Με 30 δισεκατομμύρια παραμέτρους, το Muse Glimmer είναι «αρκετά μικρό» ώστε να χρειάζεται μόνο μία κάρτα γραφικών για να λειτουργήσει.

Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που είναι αρκετά «ελαφρύ» ώστε να λειτουργεί σε έναν μόνο υπολογιστή παρουσίασε η Meta, επιτρέποντας στους χρήστες να το κατεβάζουν και να το ενσωματώνουν εύκολα.

Το Muse Glimmer είναι μία ανανεωμένη έκδοση του Muse Spark 1.2 και έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην αποδοτικότητα για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων συστήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Με 30 δισεκατομμύρια παραμέτρους, το Muse Glimmer είναι «αρκετά μικρό» ώστε να χρειάζεται μόνο μία κάρτα γραφικών για να λειτουργήσει, η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως εργασίες τεχνητής νοημοσύνης τύπου agent όπως διαχείριση προγράμματος και οργάνωση αρχείων.

Οι παράμετροι που βοηθούν το σύστημα να παίρνει αποφάσεις θα είναι διαθέσιμες στο Hugging Face.

Επιπλέον, η Meta σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μία πιο ισχυρή έκδοση του Muse Spark, όπως ανακοίνωσε.

«Αντί να συγκεντρώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε λίγα χέρια, θα πρέπει να τη διανέμουμε και να δίνουμε στον καθένα τη δυνατότητα να την κατευθύνει», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τον ανταγωνισμό από την Κίνα όπου startup όπως οι DeepSeek και η Moonshot, αλλά και η Alibaba, έχουν υιοθετήσει την συγκεκριμένη πρακτική, προκειμένου να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό χρηστών.