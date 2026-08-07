Η καλύτερη εβδομάδα από τον Απρίλιο στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για S&P 500

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρίσκεται ενισχυμένος κατά 3,6%, ενώ κέρδη 5,3% σημείωσε ο Nasdaq χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών τσιπ. Ο Dow αναρριχήθηκε κατά 3%.

Την καλύτερη εβδομάδα από τον Απρίλιο ολοκλήρωσαν οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές δεν πτοήθηκαν από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση εκτιμώντας ότι η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας θα αποτρέψει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) από το να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ισχυροποιήθηκε κατά 0,28% στις 54.036 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,62% στις 7.757 μονάδες σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,3% ή 342,26 μονάδων και έκλεισε στις 26.690 μονάδες.

Οι δείκτες κατέγραψαν δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, με τον S&P 500 να βρίσκεται ενισχυμένος κατά 3,6%, ενώ κέρδη 5,3% σημείωσε ο Nasdaq χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών τσιπ. Ο Dow αναρριχήθηκε κατά 3%.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν οι τεχνολογικές μετοχές με την Cloudflare να σημειώνει άνοδο 5,57% έχοντας νωρίτερα φτάσει έως και +12% αφού η εταιρεία κυβερνοασφάλειας στο cloud δημοσίευσε θετικές προοπτικές τόσο για ολόκληρο το έτος όσο και για το τρέχον τρίμηνο.

Η μετοχή της Airbnb έκλεισε με άλμα 17,43% καθώς παρουσίασε αύξηση στα έσοδα και αναθεώρησε για δεύτερη φορά τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους.

Επιπλέον, κέρδη 12% κατέγραψε η μετοχή της SpaceX κυρίως χάρη στην μετά την αναβάθμιση της σύστασης από την Argus, από hold σε buy.

Στα μάκρο της ημέρας, η έκθεση για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα έδειξε πως η οικονομία των ΗΠΑ έχασε 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει ξανά διακυμάνσεις μετά από ένα σύντομο άλμα των προσλήψεων την άνοιξη. Η μείωση της απασχόλησης ήταν η πρώτη που καταγράφεται από τον Φεβρουάριο, ενώ οι αυξήσεις στις θέσεις εργασίας τον Ιούνιο και τον Μάιο μειώθηκαν επίσης απότομα.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2%, κυρίως επειδή περισσότεροι άνθρωποι σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, όπως αναφέρουν τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία.

Οι πλειονότητα των επενδυτών αναμένει πλέον ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος 3,5%-3,75% τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME, όταν πριν από μία ημέρα έδιναν 55% σε μία αύξηση επιτοκίων.

Από τη μεριά του ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τόμας Μπάρκιν δήλωσε ότι «τα στοιχεία για την απασχόληση ταιριάζουν απόλυτα με τον τρόπο που βλέπω την αγορά εργασίας, δηλαδή, δεν είναι ούτε αδύναμη, ούτε υπερβολικά ισχυρή».