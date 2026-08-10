10 ελληνικά νησιά χωρίς αυτοκίνητο για πραγματική ξεκούραση

Ξέχασε τη βενζίνη, το πάρκινγκ και τα ναύλα των πλοίων. Ό,τι χρειάζεσαι είναι λίγα βήματα μακριά και είναι η κατάλληλη ευκαιρία να ξεκουραστείς πραγματικά.

Ας είμαστε ειλικρινείς: αν αναζητάτε πραγματική ξεκούραση στις διακοπές σας, το καθημερινό «φορτωσε-ξεφόρτωσε» στο αυτοκίνητο -με ομπρέλες, τσάντες, παιχνίδια, συμπράγκαλα και όλο το νοικοκυριό της παραλίας- μόνο εύκολο task δεν το λες. Όταν προσθέσουμε στην εξίσωση το μποτιλιάρισμα στους στενούς νησιώτικους δρόμους, την αναζήτηση πάρκινγκ κάτω από τον καυτό ήλιο και τα εξωφρενικά ναύλα των πλοίων, η χαλάρωση πάει περίπατο πριν καν βουτήξετε.

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