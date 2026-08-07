Πτώση άνω του 9% στην εβδομάδα για το πετρέλαιο

Σε εβδομαδιαία βάση, οι τιμές έχουν υποχωρήσει πάνω από 7%.

Νέα άνοδο σημείωσε την Παρασκευή το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τη συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή την οποία μέσα στην εβδομάδα είχαν προαναγγείλει τόσο ο Τραμπ όσο και άλλα κυβερνητικά του στελέχη.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Brent ενισχύθηκε 1,14% ή 93 σεντς στα 83,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε κέρδη 1,24% ή 96 σεντς στα 78,25 δολάρια ανά βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση, οι τιμές έχουν υποχωρήσει πάνω από 9%.

Σημειώνεται πως την Τρίτη, ο υπουργός των Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να ανακοινωθεί έως την Τετάρτη, ενώ ο Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επίσης ανέφεραν πως η συμφωνία θα ανακοινωθεί άμεσα.

Παρ' όλα αυτά, συμφωνία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ παράλληλα η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ ήταν μειωμένη με μόλις 33 να το διασχίζουν από τη Δευτέρα ως χθες Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, υποδεικνύουν δεδομένα, έναντι 50 την προηγούμενη, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.

Το Ιράν και το Ομάν εργάζονται σε μία συμφωνία που θα καθορίζει τους διαδρόμους διέλευσης μέσω των Στενών. Η εισερχόμενη κυκλοφορία θα διέρχεται από τα ιρανικά ύδατα, ενώ η εξερχόμενη θα διέρχεται από τα ύδατα του Ομάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του x

Ωστόσο, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν την Πέμπτη ένα προσχέδιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ που βρίσκεται υπό εξέταση από το ιρανικό κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, και άλλα «εχθρικά κράτη» από τα Στενά του Ορμούζ και την επιβολή προστίμων που θα φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων περιορισμών.