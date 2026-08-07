Τραμπ: Νέα προσπάθεια απομάκρυνσης της Λίζα Κουκ παρά το «μπλόκο» του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί και πάλι να απομακρύνει από τη θέση της την διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Λίζα Κουκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί και πάλι να απομακρύνει από τη θέση της την διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Λίζα Κουκ μολονότι το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιούνιο αρνήθηκε να του επιτρέψει να την απολύσει, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενο πηγές.

Αυτήν την εβδομάδα ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε γραπτώς την Κουκ ότι ο πρόεδρος «εξετάζει» το ενδεχόμενο να την απομακρύνει από τα καθήκοντά της και απαίτησε μέσα σε τρεις εβδομάδες να απαντήσει σε ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες ότι διέπραξε απάτη όταν έλαβε στεγαστικό δάνειο.

Η Fed δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής. Ο δικηγόρος της Κουκ, ο Άμπι Ντ. Λόουελ, χαρακτήρισε «ανυπόστατες» τις κατηγορίες και δήλωσε ότι «δεν υπάρχει βάσιμος λόγος» για την απόλυσή της. «Όπως κάναμε και στο παρελθόν, θα αμφισβητήσουμε αυτό το νέο πρόσχημα και θα διαφυλάξουμε τη θέση της και τον ιστορικό ρόλο της Fed», ανέφερε.

Πέρυσι, ο Τραμπ είχε επικαλεστεί αυτή τη στεγαστική απάτη στην προσπάθειά του να απολύσει την Κουκ, την πρώτη μαύρη γυναίκα που διορίστηκε διοικήτρια της Fed. Η Κουκ αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ήταν ένα πρόσχημα ώστε να την απομακρύνουν, επειδή εκφράζει διαφορετικές απόψεις από τον Τραμπ σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική. Τον Ιούνιο το Ανώτατο Δικαστήριο όπου είχε προσφύγει αρνήθηκε να επιτρέψει την απόλυσή της, προασπιζόμενο την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Με ψήφους 5-4 το Δικαστήριο μπλόκαρε την απομάκρυνση της Κουκ, παρέχοντας μια δικλείδα ασφαλείας ειδικά για τη Fed.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ