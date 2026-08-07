Εβδομαδιαία κέρδη 7% για τον χρυσό

Η μείωση της απασχόλησης στις ΗΠΑ «διέλυσε» τις ανησυχίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων ανήλθε την Παρασκευή ο χρυσός καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του επταμήνου, καθώς η μείωση της απασχόλησης στις ΗΠΑ «διέλυσε» τις ανησυχίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 2,3% στα 4.336,11 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ έφτασε ενδοσυνεδριακά έως και το +3%, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 2,3% στα 4.396,9 δολάρια ανά ουγγιά. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο χρυσός έχει καταγράψει κέρδη 7%.

Η οικονομία των ΗΠΑ έχασε 23.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, με τις προσλήψεις τους δύο προηγούμενους μήνες να είναι πολύ πιο αδύναμες από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει ξανά διακυμάνσεις μετά από ένα σύντομο άλμα των προσλήψεων την άνοιξη.

«Τα δεδομένα για την απασχόληση, που ήταν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο, δημιουργούν ένα σενάριο στο οποίο η Fed θα είναι λιγότερο πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προοπτική αυτή, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών ενέργειας, αποδυναμώνει το αμερικανικό δολάριο και ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού.

Πλέον, η αγορά αποτιμά μόλις 43,9% πιθανότητα σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 57% πριν από την έκθεση για την απασχόληση, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η πιθανότητα η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον επόμενο μήνα αυξήθηκε στο 60,4% έναντι 43,2% λίγο πριν τη δημοσίευση των στοιχείων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε άνοδο 3% στα 63,31 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 1.749,95 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 0,8% στα 1.380,53 δολάρια.