Σχέδια Βελτίωσης: Υπεγράφη η ΚΥΑ - Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 263,5 εκατ. ευρώ

Η Κοινή Απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου της και την επεξεργασία των σχολίων που υποβλήθηκαν.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, η Κοινή Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των νέων Σχεδίων Βελτίωσης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Με την Απόφαση ΦΕΚ Β 4988/6.8.2026 ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της πρόσκλησης.

Η Κοινή Απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου της και την επεξεργασία των σχολίων που υποβλήθηκαν.

Η Κοινή Απόφαση αφορά τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα»,

Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» και

Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Για πρώτη φορά, το πλαίσιο εφαρμογής και των τριών παρεμβάσεων καθορίζεται με μία ενιαία Κοινή Απόφαση. Η επιλογή αυτή αποτελεί σημαντική απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, καθώς δημιουργεί ενιαίους κανόνες εφαρμογής, μειώνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και διευκολύνει τόσο τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και τους μελετητές όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επικείμενη πρόσκληση των νέων Σχεδίων Βελτίωσης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 263,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας, στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μία ακόμη σημαντική πρόβλεψη της Κοινής Απόφασης είναι ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιουνίου 2026. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολό τους δεν υπερβαίνει το 80% των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Με τη ρύθμιση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν έγκαιρα στην υλοποίηση των επενδύσεών τους, χωρίς να αναμένουν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα, τα οποία πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η Κοινή Απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ως επιλέξιμες τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

η ανέγερση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,

η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,

η αγορά γης και η εγκατάσταση πολυετών φυτειών,

η αγορά μελισσοκομικών φορτηγών,

η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης,

οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυκλική οικονομία,

καθώς και οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, σωρευτικά για τις τρεις Παρεμβάσεις, ανέρχεται έως τις 750.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και έως τις 1.250.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα.

Η Κοινή Απόφαση προβλέπει ένταση δημόσιας ενίσχυσης από 50% έως 70%, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου και την περιοχή υλοποίησης, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, καθώς και για επενδύσεις που υλοποιούνται στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.