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Fars: Το Ιράν εξετάζει νομοσχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από ΗΠΑ και Ισραήλ από το Ορμούζ

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Fars: Το Ιράν εξετάζει νομοσχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από ΗΠΑ και Ισραήλ από το Ορμούζ
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Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή προστίμων που θα φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων περιορισμών.

Επιτροπή του ιρανικού κοινοβουλίου εξετάζει προσχέδιο νόμου που θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, και άλλα «εχθρικά κράτη» από τα Στενά του Ορμούζ, μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars επικαλούμενο βουλευτή.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή προστίμων που θα φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων περιορισμών.

Ο βουλευτής δήλωσε επίσης, ότι η νομοθεσία εξακολουθεί να εξετάζεται και ότι το κοινοβούλιο κάλεσε ειδικούς να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους, προτού οριστικοποιηθεί.

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tags:
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
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